بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)

بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)



التقت الفنانة اللبنانية القديرة جورجيت صايغ في حب حياتها، في الجزء الثاني من حلقة "بيني وبينك" الخاصّة ضمن برنامج أحمر بالخط العريض مع الإعلامي مالك مكتبي.



وظهر صديق جورجيت الصايغ، الذي رُمز له خلال الحلقة بحرف "الجيم"، بعد مرور أكثر من 38 عاماً على فراقهما، وتحديداً منذ عام 1985.



فمن هو صديق الفنانة القديرة وكيف كان لقائهما؟