مسرح "The Stage" يُكرّم نجمة الطرب الأصيل نجاح سلام على الـ"LBCI"

مسرح "The Stage" يُكرّم نجمة الطرب الأصيل نجاح سلام على الـ"LBCI"



المطربة القديرة نجاح سلام من زمن الفنّ الجميل وصاحبة الإرث الغنائي والسينمائي الذي تعاونت فيه مع عمالقة الفن المصري واللبناني، في حلقة تكريميّة غداً، يُقدّمها برنامج "المسرح The Stage" مع الإعلاميّة كارلا حدّاد على الـ"LBCI".

عن مسيرة حافلة بالإغنيات والأفلام السينمائيّة الراسخة في وجدان الجمهور العربي، يسترجع ضيوف البرنامج ذكرياتهم مع الراحلة نجاح سلام، وهم الباحث في علم اجتماع الفنون أكرم الريّس، الفنان عبد الكريم الشعار، الإعلامي الدكتور جمال فياض، الفنان جورج الصافي، الصحافي والناقد الفني محمد حجازي، والشاعر والإعلامي زاهي وهبي.

وفي الحلقة أيضاً، إطلالات مُصوّرة لإبنة المطربة نجاح سلام سمر محمد سلمان، وحفيدتها دلال فداء، المخرج أكرم قاووق، والمطرب والملحّن أمجد العطافي. كما سيُقدّم المُبدع باسم فغالي تحيّة خاصّة لها على المسرح، وسيُغنّي من أجمل أغنياتها الفنّانون ريا فضل الله، وجورج صوما، وألين سابا.