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في أقوى الإطلالات وأجرأ الحوارات... الإعلاميّة نضال الأحمديّة ضيفة "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال على الـ"LBCI"!

اخبار البرامج
2023-11-17 | 05:56
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في أقوى الإطلالات وأجرأ الحوارات... الإعلاميّة نضال الأحمديّة ضيفة &quot;المجهول&quot; مع الإعلامي رودولف هلال على الـ&quot;LBCI&quot;!
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في أقوى الإطلالات وأجرأ الحوارات... الإعلاميّة نضال الأحمديّة ضيفة "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال على الـ"LBCI"!

في أقوى الإطلالات وأجرأ الحوارات... الإعلاميّة نضال الأحمديّة ضيفة "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال على الـ"LBCI"!

ضيفة حلقة الغد من برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال على الـ"LBCI" الإعلاميّة نضال الأحمديّة في أقوى الإطلالات وأجرأ الحوارات.
فماذا ستكشف الأحمديّة من حقائق في السياسة والفنّ؟
"المجهول" غداً السبت الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".

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