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"العالم في لبنان" برنامج فريد من نوعه يبدأ قريباً...وهذا ما كشفته المخرجة والمنتجة كارمن لبكي لموقع الـ LBCI!
الكاتب:
وندي الحاج
اخبار البرامج
2023-11-17 | 12:01
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"العالم في لبنان" برنامج فريد من نوعه يبدأ قريباً...وهذا ما كشفته المخرجة والمنتجة كارمن لبكي لموقع الـ LBCI!
"العالم في لبنان" برنامج فريد من نوعه يبدأ قريباً...وهذا ما كشفته المخرجة والمنتجة كارمن لبكي لموقع الـ LBCI!
برنامج " The World in Lebanon العالم في لبنان" هو سلسلة وثائقية تظهر وجود بلدان مختلفة في لبنان وتسعى لتوعية الشعب اللبناني حول تاريخ هذه الحضارات وطبيعة علاقاتها المتنوعة مع لبنان، وتوعية الأجانب حول تأثيرهم على المجتمع اللبناني على جميع المستويات.
وقالت مخرجة ومنتجة البرنامج كارمن لبكي لموقع الـ LBCI الالكتروني: "في كل حلقة من الحلقات الخمس من الموسم الأول، سيتناول الوثائقي التي تبلغ مدته 30 إلى 35 دقيقة، الحديث عن وجود بلد معين في لبنان، تاريخياً، ثقافياً، واجتماعياً، من خلال التطرق لتفاصيل مهمة، مثل أسماء الشوارع الأجنبية في لبنان، وأسباب تمركز هذه الشعوب فيه وتكاثرهم وتأقلمهم".
واعتبرت لبكي أن لبنان تكوّن من وجود هذا الخليط الأجنبي فيه. "وهذه السلسلة من الوثائقيات هي وثيقة تاريخية للبنانيين للتعرّف على بلدهم وعلى الوجود الأجنبي الغني فيه".
وسيبثّ البرنامج حصرياً عبر شاشة الـ LBCI ابتداءً من الثلاثاء 21 تشرين الثاني، وعلى الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالـ LBCI.
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