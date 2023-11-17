أسرار تكشف للمرة الاولى... هل اعتزلت نجاح سلام الفن قبل وفاتها وماذا كانت لتختار بين الأمومة والكرامة؟

أسرار تكشف للمرة الاولى... هل اعتزلت نجاح سلام الفن قبل وفاتها وماذا كانت لتختار بين الأمومة والكرامة؟



عُرضت ليل الجمعة 17 تشرين الثاني حلقة تكريمية من برنامج "المسرح The Stage" للفنانة الراحلة نجاح سلام.



واستضافت الاعلامية كارلا حداد عددا من الضيوف للحديث عن مسيرة المطربة الراحلة في لبنان ومصر.



وفي اتصال مع ابنة الراحلة سمر، كشفت الأخيرة عن الصفات التي كانت تتميز بها والدتها، منها "عزة النفس والكرامة العالية جداً، الشجاعة والإقدام والقدرة على المواجهة، وأهمها الأمومة".



وقالت سمر: "كانت نجاح أماً مثالية حاضرة في حياتنا، لكن اذا تضاربت الأمومة مع الكرامة، لكانت أمي اختارت الكرامة على ما أعتقد. الأمومة لم تكن نقطة ضعف بالنسبة لها. وهي كانت من أوائل الفنانين الذين نشروا الأغنية اللبنانية في مصر والوطن العربي، وأصرّت على أن تقدّم نفسها بهويتها اللبنانية".



وفي حديثٍ مع حفيدة الراحلة، كشفت دلال أن جدتها "لم تعتزل الغناء في الفترة الأخيرة، حتى بعد ارتدائها الحجاب، بل ابتعدت عن الوسط الفني. وبالنسبة لنجاح سلام، كان الفن رسالة وسلاح بوجه الظلم والنصرة للقضايا".