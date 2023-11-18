ردّ فعلها غير متوقع... ماذا قالت نضال الأحمدية عندما طلب منها ارتداء الكوفية الفلسطينية؟ (فيديو)

ردّ فعلها غير متوقع... ماذا قالت نضال الأحمدية عندما طلب منها ارتداء الكوفية الفلسطينية؟ (فيديو)

حلّت الاعلامية اللبنانية نضال الأحمدية ضيفة على الاعلامي رودولف هلال في هذه الحلقة من برنامج المجهول عبر شاشة الـLBCI.



وخلال الحلقة، طلب رودولف من نضال أن تسجل موقف داعم للقضية الفلسطينية عبر ارتداء الكوفية، لكنها رفضت أن ترتديها.

وقالت: "أنا مع الفلسطينيين من دون أن أرتديها ومن دون أن أرفع علمهم".



وأضافت: "أرفع العلم اللبناني وأرتدي الثياب اللبنانية"، مشيرةً إلى أنها "تتضامن معهم في روحها ودمها لكنها لا ترتدي ثيابهم".