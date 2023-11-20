السلسلة الوثائقيّة "The World In Lebanon العالم في لبنان" ابتداءً من غد الثلاثاء على الـLBCI

السلسلة الوثائقيّة "The World In Lebanon العالم في لبنان" ابتداءً من غد الثلاثاء على الـLBCI

تنطلق ابتداءً من غد الثلاثاء السلسلة الوثائقيّة "The World In Lebanon-العالم في لبنان" على الـ"LBCI".



في إنتاج مُشترك لـ"Lumens Film Production-كارمن لبكي" والـ"LBCI"، تُقدّم المُنتجة والمُخرجة اللبنانيّة كارمن لبكي "العالم في لبنان" ضمن حلقات وثائقيّة تعكس حضور دول العالم في لبنان تاريخيّاً، ثقافيّاً، اجتماعيّاً، وفنيّاً...



عن حضارات دول العالم وتواجدها في لبنان، عن التبادل الثقافي والاجتماعي بين اللبنانيّين ورعايا تلك الدول في لبنان. كيف عاشوا وتأقلموا وتناغمت عاداتهم وعادات اللبنانيّين.



كيف تحوّل لبنان الى مُلتقى لحضارات دولٍ مثل بلجيكا، إيطاليا، النمسا، اليونان، فنلندا، المغرب، إسبانيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أستراليا، المكسيك، كندا، وغيرها من الدول... تُضيء السلسلة الوثائقيّة في كلّ حلقة على بلد من هذه البلدان.



سلسلة "العالم في لبنان" برعاية وزارة الثقافة اللبنانيّة، إخراج كارمن لبكي، تعرضها الـ"LBCI" كلّ ثلاثاء الساعة 22.45 بتوقيت لبنان، وعنوان الحلقة الأولى "بلجيكا في لبنان".