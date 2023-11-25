الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باميلا الكيك: لهذا السبب انتقدت مقابلتي مع هشام حداد!
اخبار البرامج
2023-11-25 | 13:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
باميلا الكيك: لهذا السبب انتقدت مقابلتي مع هشام حداد!
باميلا الكيك: لهذا السبب انتقدت مقابلتي مع هشام حداد!
تحدثت الممثلة باميلا الكيك عن الموقف الناقد الذي أطلقته حول المقابلة الأخيرة التي استضافها خلالها هشام جديد.
وأوضحت باميلا الكيك، خلال برنامج "المجهول"، مع الاعلامي رودولف حداد، أنها تحب هشام وتحترمه كثيرا، وقالت: "كان هناك ركاكة معينة في البرنامج، البرامج الـlight هي من أذكى وأصعب البرامج التي يتم اعدادها، وكان الاحترام متبادلا بيني وبين القيمين عن البرنامج ".
وأشارت الى أن "ما تحدثت عنه في انتقاداتي هو نوعية الأسئلة التي تمنيت على فريق الاعداد ألا يضعها في سياق المقابلة ولكنه وضعها، وأن نخلق شيئا يعكس الصورة اللبنانية".
واعتبرت باميلا الكيك أن "لم يعد هناك محتوى تثقيفي وغني كالذي كنا قد اعتدنا عليها سابقا ، وهناك مصطلحات معينة لم يكن من المفترض أن تمر على الهواء لا في البرنامج الذي استقبلني ولا في غيره".
آخر الأخبار
فنّ
اخبار البرامج
الكيك:
السبب
انتقدت
مقابلتي
حداد!
التالي
"انت أول برنامج ببكي فيه بحياتي"... ما هو السؤال الذي أبكى باميلا الكيك خلال حلقة "المجهول"؟ (فيديو)
السلسلة الوثائقيّة "The World In Lebanon العالم في لبنان" ابتداءً من غد الثلاثاء على الـLBCI
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
15:00
"أعتقد أن نادين نجيم تخاف مني"... باميلا الكيك: سيرين عبد النور زميلة صدوقة وهذا ما قالته عن دانييلا رحمة!
اخبار البرامج
15:00
"أعتقد أن نادين نجيم تخاف مني"... باميلا الكيك: سيرين عبد النور زميلة صدوقة وهذا ما قالته عن دانييلا رحمة!
0
اخبار البرامج
14:15
"انت أول برنامج ببكي فيه بحياتي"... ما هو السؤال الذي أبكى باميلا الكيك خلال حلقة "المجهول"؟ (فيديو)
اخبار البرامج
14:15
"انت أول برنامج ببكي فيه بحياتي"... ما هو السؤال الذي أبكى باميلا الكيك خلال حلقة "المجهول"؟ (فيديو)
0
منوعات
2023-11-24
لهذا السبب... عدّاءة شابة تُنهي حياتها: "مجرد العيش حياة طبيعية أمر صعب"
منوعات
2023-11-24
لهذا السبب... عدّاءة شابة تُنهي حياتها: "مجرد العيش حياة طبيعية أمر صعب"
0
فنّ
2023-11-23
بعد الخلاف قبلات وأحضان... ماغي بو غصن تصالح باميلا الكيك (فيديو)
فنّ
2023-11-23
بعد الخلاف قبلات وأحضان... ماغي بو غصن تصالح باميلا الكيك (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
15:00
"أعتقد أن نادين نجيم تخاف مني"... باميلا الكيك: سيرين عبد النور زميلة صدوقة وهذا ما قالته عن دانييلا رحمة!
اخبار البرامج
15:00
"أعتقد أن نادين نجيم تخاف مني"... باميلا الكيك: سيرين عبد النور زميلة صدوقة وهذا ما قالته عن دانييلا رحمة!
0
اخبار البرامج
14:15
"انت أول برنامج ببكي فيه بحياتي"... ما هو السؤال الذي أبكى باميلا الكيك خلال حلقة "المجهول"؟ (فيديو)
اخبار البرامج
14:15
"انت أول برنامج ببكي فيه بحياتي"... ما هو السؤال الذي أبكى باميلا الكيك خلال حلقة "المجهول"؟ (فيديو)
0
اخبار البرامج
2023-11-20
السلسلة الوثائقيّة "The World In Lebanon العالم في لبنان" ابتداءً من غد الثلاثاء على الـLBCI
اخبار البرامج
2023-11-20
السلسلة الوثائقيّة "The World In Lebanon العالم في لبنان" ابتداءً من غد الثلاثاء على الـLBCI
0
اخبار البرامج
2023-11-18
ردّ فعلها غير متوقع... ماذا قالت نضال الأحمدية عندما طلب منها ارتداء الكوفية الفلسطينية؟ (فيديو)
اخبار البرامج
2023-11-18
ردّ فعلها غير متوقع... ماذا قالت نضال الأحمدية عندما طلب منها ارتداء الكوفية الفلسطينية؟ (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-10-23
زيارة صينية إلى الشرق الأوسط والهدف "تهدئة" التصعيد في غزة
أخبار دولية
2023-10-23
زيارة صينية إلى الشرق الأوسط والهدف "تهدئة" التصعيد في غزة
0
منوعات
2023-11-17
بعد اختفائها لأيام اكتشفوا جثتها داخل منزلها... "مقتحم" بعثر المنزل والجثة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-17
بعد اختفائها لأيام اكتشفوا جثتها داخل منزلها... "مقتحم" بعثر المنزل والجثة وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-10-21
"مصاصة دماء بشرية" تعلنها: لهذا السبب أنا أنام في تابوت! (فيديو)
منوعات
2023-10-21
"مصاصة دماء بشرية" تعلنها: لهذا السبب أنا أنام في تابوت! (فيديو)
0
خبر عاجل
12:11
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تهدد باستئناف عملياتها إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن بحلول منتصف الليل
خبر عاجل
12:11
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تهدد باستئناف عملياتها إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن بحلول منتصف الليل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
من هو عدو الشعب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
من هو عدو الشعب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نجاح جديد للفيلم اللبناني ع مفرق طريق
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نجاح جديد للفيلم اللبناني ع مفرق طريق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الرياض جاهزة لاستضافة النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الرياض جاهزة لاستضافة النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية
0
أخبار دولية
13:55
هل من معلومات جديدة عن مكان إحتجاز الفريق الطبي لمستشفى الشفاء؟
أخبار دولية
13:55
هل من معلومات جديدة عن مكان إحتجاز الفريق الطبي لمستشفى الشفاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مجموعة MBC تخطط لدخول البورصة... فما هو الهدف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مجموعة MBC تخطط لدخول البورصة... فما هو الهدف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بين آثار القصف والصواريخ غير المنفجرة يعملون لقطف مواسمهم من دون خوف
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بين آثار القصف والصواريخ غير المنفجرة يعملون لقطف مواسمهم من دون خوف
0
أخبار دولية
13:45
صفارات الإنذار دوت في إيلات... وسماع دوي إنفجار
أخبار دولية
13:45
صفارات الإنذار دوت في إيلات... وسماع دوي إنفجار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
برعاية قطرية... الملف الرئاسي إلى التداول من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:45
برعاية قطرية... الملف الرئاسي إلى التداول من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نازحو الجنوب... منهم من عاد ومنهم من ينتظر
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نازحو الجنوب... منهم من عاد ومنهم من ينتظر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:58
أرادت أن تُشبع رغباتها... ما طلبته هذه المعلمة من تلميذها البالغ 14 سنة مقزز وهذا مصيرها!
منوعات
06:58
أرادت أن تُشبع رغباتها... ما طلبته هذه المعلمة من تلميذها البالغ 14 سنة مقزز وهذا مصيرها!
2
فنّ
05:07
مهند زعيتر يدخل القفص الذهبي.. وزوجته ملكة جمال أردنيّة (صور)
فنّ
05:07
مهند زعيتر يدخل القفص الذهبي.. وزوجته ملكة جمال أردنيّة (صور)
3
حال الطقس
01:40
منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة
حال الطقس
01:40
منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة
4
خبر عاجل
06:16
الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت هدفًا جويًا مشبوهًا تسلّل من لبنان
خبر عاجل
06:16
الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت هدفًا جويًا مشبوهًا تسلّل من لبنان
5
خبر عاجل
11:48
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تأخير إطلاق المحتجزين سيحل قريبًا وهناك مناقشات تجري بشأن عدد الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم
خبر عاجل
11:48
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تأخير إطلاق المحتجزين سيحل قريبًا وهناك مناقشات تجري بشأن عدد الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم
6
خبر عاجل
12:11
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تهدد باستئناف عملياتها إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن بحلول منتصف الليل
خبر عاجل
12:11
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تهدد باستئناف عملياتها إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن بحلول منتصف الليل
7
خبر عاجل
13:49
الخارجية القطرية: سيتم الإفراج الليلة عن ٣٩ من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج ١٣ من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى ٧ من الأجانب خارج إطار الإتفاق
خبر عاجل
13:49
الخارجية القطرية: سيتم الإفراج الليلة عن ٣٩ من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج ١٣ من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى ٧ من الأجانب خارج إطار الإتفاق
8
فنّ
05:43
زينة مكي تطلّ من الكويت... "رسالة إلى حبّ حياتي"
فنّ
05:43
زينة مكي تطلّ من الكويت... "رسالة إلى حبّ حياتي"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More