باميلا الكيك: لهذا السبب انتقدت مقابلتي مع هشام حداد!

باميلا الكيك: لهذا السبب انتقدت مقابلتي مع هشام حداد!

تحدثت الممثلة باميلا الكيك عن الموقف الناقد الذي أطلقته حول المقابلة الأخيرة التي استضافها خلالها هشام جديد.



وأوضحت باميلا الكيك، خلال برنامج "المجهول"، مع الاعلامي رودولف حداد، أنها تحب هشام وتحترمه كثيرا، وقالت: "كان هناك ركاكة معينة في البرنامج، البرامج الـlight هي من أذكى وأصعب البرامج التي يتم اعدادها، وكان الاحترام متبادلا بيني وبين القيمين عن البرنامج ".



وأشارت الى أن "ما تحدثت عنه في انتقاداتي هو نوعية الأسئلة التي تمنيت على فريق الاعداد ألا يضعها في سياق المقابلة ولكنه وضعها، وأن نخلق شيئا يعكس الصورة اللبنانية".



واعتبرت باميلا الكيك أن "لم يعد هناك محتوى تثقيفي وغني كالذي كنا قد اعتدنا عليها سابقا ، وهناك مصطلحات معينة لم يكن من المفترض أن تمر على الهواء لا في البرنامج الذي استقبلني ولا في غيره".