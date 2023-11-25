"انت أول برنامج ببكي فيه بحياتي"... ما هو السؤال الذي أبكى باميلا الكيك خلال حلقة "المجهول"؟ (فيديو)

خلال تحدثها عن الانتقادات التي كانت تطالها وعن قوتها في تخطيها، لم تتمكن باميلا الكيك من مقاومة دمعتها، التي ذرفتها ولكنها بقيت مبتسمة.وفي التفاصيل، وخلال المقابلة مع رودولف هلال في برنامج "المجهول، التي حلت فيها الكيك ضيفة، قالت أن "لا أعتقد أنني اتقبل النقد الايجابي والتهنئة لأنني اعتدت أن أبقى في الظلمة وأن أُفهم بطريقة خاطئة".وأشارت الى أن الكثيرين حاولوا أن يحطموها وأن يغيبوها ولكنها بثقافتها ومعرفتها واجتهادها تمكنت من المقاومة ولم يستطيعوا الوصول الى هدفهم.وأكدت باميلا أنها المرة الأولى التي تذرف فيها دمعة خلال برنامج تلفيزيوني، وقالت لرودولف: "انت أول برنامج ببكي فيه بحياتي".