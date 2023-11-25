"أعتقد أن نادين نجيم تخاف مني"... باميلا الكيك: سيرين عبد النور زميلة صدوقة وهذا ما قالته عن دانييلا رحمة!

باميلا الكيك: لهذا السبب انتقدت مقابلتي مع هشام حداد!

باميلا الكيك: لهذا السبب انتقدت مقابلتي مع هشام حداد!

السلسلة الوثائقيّة "The World In Lebanon العالم في لبنان" ابتداءً من غد الثلاثاء على الـLBCI