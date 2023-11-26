لماذا تأثرت الممثلة هبة نور أثناء الحديث عن والدها؟ (فيديو)

حلّت الممثلة السورية هبة نور ضيفة في برنامج "زمن" مع الاعلامية راغدة شلهوب.وأثناء الحديث عن الماضي، ذكرت الفنانة انفصال والدها عنهم عندما كانت في الرابعة من عمرها، والتقائها به بعد مرور أكثر من 10 سنوات على غيابه، قبل أن يموت.علماً أنها تربّت مع والدتها وشقيقها وجدها وجدتها.وذكرت هبة أنها لا تملك ذكريات أو عاطفة مثل بقية الأولاد تجاه والدها. ولكن عندما طلبت منها الاعلامية توجيه رسالة له، تأثرت الممثلة وقالت: "يا ريت كنت معي".