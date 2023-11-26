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هبة نور عن قبلتها في العمل السينمائي مع مكسيم خليل: "أنا مش ضدّ"!

اخبار البرامج
2023-11-26 | 16:36
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هبة نور عن قبلتها في العمل السينمائي مع مكسيم خليل: &quot;أنا مش ضدّ&quot;!
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هبة نور عن قبلتها في العمل السينمائي مع مكسيم خليل: "أنا مش ضدّ"!

هبة نور عن قبلتها في العمل السينمائي مع مكسيم خليل: "أنا مش ضدّ"!

ذكرت الاعلامية راغدة شلهوب في حلقة "زمن" القبلة التي جمعت الممثلة السورية هبة نور مع الممثل مكسيم خليل في أحد الأعمال السينمائية.

وقالت هبة: "أنا مني ضدّ اذا نعملاّ technique وبعيدا اذا كان في technique معيّن مع الشخص لأنه هيدا فنّ".

وأضافت: "المهم ما يكون المشهد مُبتذل، وما بهمني كيف حيفهمو الجمهور".

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.
 

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