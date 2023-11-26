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هبة نور عن قبلتها في العمل السينمائي مع مكسيم خليل: "أنا مش ضدّ"!

هبة نور عن قبلتها في العمل السينمائي مع مكسيم خليل: "أنا مش ضدّ"!







وقالت هبة: "أنا مني ضدّ اذا نعملاّ technique وبعيدا اذا كان في technique معيّن مع الشخص لأنه هيدا فنّ".



وأضافت: "المهم ما يكون المشهد مُبتذل، وما بهمني كيف حيفهمو الجمهور".



لمشاهدة الحلقة كاملة،

ذكرت الاعلامية راغدة شلهوب في حلقة "زمن" القبلة التي جمعت الممثلة السورية هبة نور مع الممثل مكسيم خليل في أحد الأعمال السينمائية.وقالت هبة: "أنا مني ضدّ اذا نعملاّ technique وبعيدا اذا كان في technique معيّن مع الشخص لأنه هيدا فنّ".وأضافت: "المهم ما يكون المشهد مُبتذل، وما بهمني كيف حيفهمو الجمهور".لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا