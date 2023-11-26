هبة نور: "شهادتي مجروحة بنادين نجيم"... وهذا ما قالته عن وضعها العاطفي الحالي!

تحدثت الممثلة السورية هبة نور عن الصداقة التي تجمعها بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في حلقة برنامج "زمن" مع الاعلامية راغدة شلهوب.وقالت هبة: "تعرفنا أنا ونادين في مكان عام عن طريق أصدقاء مشتركين، وقويت علاقتنا بعد سنة تقريباً من اللقاء".وأضافت: "شهادتي مجروحة باسم نادين نجيم، أما عن نادين الإنسانة فهي ولا أطيب، ولا أحلى، شخصية حساسة وقوية واندفاعية".وسألت الاعلامية راغدة، هبة، عن وضعها العاطفي، وأجابت الأخيرة بأنها مغرومة في الوقت الحالي.وتابعت: "أنا بحب يكون في شخص جنبي وبحياتي، والزواج نصيب، وكلنا منحب النهاية السعيدة".