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مايا أبو الحسن عن تجربتها في ملكة جمال الكون: "ما بكيت"! (فيديو)

مايا أبو الحسن عن تجربتها في ملكة جمال الكون: "ما بكيت"! (فيديو)







وتحدثت مايا عن تجربتها في ملكة جمال الكون، وقالت إنه لم يكن لديها الوقت الكافي للتحضير، اذ تحضّرت سريعاً للمسابقة قبل 25 يوم فقط، بينما المشتركات الأخريات كنّ تتحضّرن لهذه المسابقة منذ عام وأكثر.



وعندما سؤلت مايا عن شعورها لعدم تأهلها للنهائيات، قالت: "زعلت أكيد بس ما بكيت، وكنت عم إدعم الصبايا لأن صرلن سنين عم بحضّروا لهالمسابقة".



لمشاهدة الحلقة كاملة،





حلّت مايا أبو الحسن ضيفة في برنامج "طار الوقت" مع الكوميدي جون أشقر ليلة الأحد.وتحدثت مايا عن تجربتها في ملكة جمال الكون، وقالت إنه لم يكن لديها الوقت الكافي للتحضير، اذ تحضّرت سريعاً للمسابقة قبل 25 يوم فقط، بينما المشتركات الأخريات كنّ تتحضّرن لهذه المسابقة منذ عام وأكثر.وعندما سؤلت مايا عن شعورها لعدم تأهلها للنهائيات، قالت: "زعلت أكيد بس ما بكيت، وكنت عم إدعم الصبايا لأن صرلن سنين عم بحضّروا لهالمسابقة".لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا