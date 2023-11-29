"اتصل بي قبل الحرب بيوم كأنه يودعني"... أب يلجأ لـ"أحمر بالخط العريض" لمعرفة مصير إبنه بعد الحرب على غزة! (فيديو)

"اتصل بي قبل الحرب بيوم كأنه يودعني"... أب يلجأ لـ"أحمر بالخط العريض" لمعرفة مصير إبنه بعد الحرب على غزة! (فيديو)



لجأ السيّد محمود الديماسي إلى الإعلامي مالك مكتبي ضمن برنامج "أحمر بالخط العريض" عبر شاشة الـLBCI بهدف الإطمئنان على إبنه الذي يعيش في غزة، بعد أن انقطع التواصل بينهما جرّاء الحرب التي شُنّت على القطاع في 7 تشرين الأوّل.



وكشف السيد محمود، أنه انفصل عن زوجته دولت والدة ابنه محمد، بعد 3 أشهر فقط من زواجهما، الأمر الذي جعل إبنه يعيش بعيداً عنه. حيث أن محمد ولد وعاش في قطاع غزة.



وطلب السيّد محمود من مالك مكتبي مساعدته في معرفة ما إذا كان إبنه بخير أم لا، معتبراً أن "الدمار والمآسي التي أحدثها الاحتلال الاسرائيلي على مدينة خان يونس الفلسطينية، حيث يعيش إبنه محمد تجعله متأكداً من أن الأخير لم يعد على قيد الحياة".



وأوضح: "اتصل بي محمد قبل الحرب بيوم، وكأنه يودعني".



وخلال الحلقة، كشفت السيّدة دولت، في مقابلة تم تصويرها عام 2017، عن سبب إخفاء إبنها عن والده والإنتقال للعيش في غزة منذ 40 عاماً.



فما الذي دفع والدة محمد لإخفائه عن أبيه؟ وهل سيتمكن محمود من الاطمئنان على ابنه؟