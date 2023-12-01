في اليوم العالمي للإيدز.. هل تذكرون "بدرية" التي تخطت المحرمات عبر الـLBCI للمرة الأولى وتحدثت عن تجربتها مع السيدا؟! (فيديو)

في اليوم العالمي للإيدز.. هل تذكرون "بدرية" التي تخطت المحرمات عبر الـLBCI للمرة الأولى وتحدثت عن تجربتها مع السيدا؟! (فيديو)



"بدي عيش مع ولادي وربيهم بدلال"، تختصر هذه العبارة التي قالتها السيّدة بدرية، خلال الحلقة التي خصصتها المؤسسة اللبنانية للإرسال عام 1995 لتسليط الضوء حول مرض السيدا المعروف بالإيدز في حين كان التطرق إليه غير مطروح في وسائل الإعلام.



وفي اليوم العالمي للإيدز، الموافق في 1 كانون الأول من كل عام، لا بد من أن نتذكر السيّدة بدرية التي تحدثت لأول مرة عن مرضها بكل جرأة وشفافية على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال. وتطرقت إلى هواجسها ومعاناتها ونظرة المجتمع إليها بعد اكتشاف المرض.



وكان من المفاجئ في ذلك الوقت أن المقربين من السيّدة بدرية كانوا يتجنبون زيارتها خوفاً من أن تنتقل العدوى إليهم، ليظهر في تقرير أعدته الـLBCI، فريق العمل وهم يتناولون الغداء في منزلها بهدف كسر صورة الخوف التي زرعت في عقول أبناء ضيعة السيّدة بدرية والتأكيد على أن المرض لا ينتقل عن طريق المصافحة أو التنفس بل عن طريق ممارسة الجنس دون حماية أو الخضوع لعمليات حقن أو نقل دم أو زرع أنسجة غير آمنة مثلاً.



وكشفت السيّدة بأنها قد التقطت العدوى عن طريق زوجها الذي كان يعيش في إفريقيا وتوفي قبل عام من إجراء المقابلة.



وفي النهاية لا بد من الإشارة إلى أن التوعية حول فيروس نقص المناعة البشرية، والتي ازدادت مع مرور السنوات، جعلت الناس أكثر دراية بكيفية التعامل معه وتجنب الإصابة به.