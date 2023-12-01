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"يمكن ما بستحق كل هالشي"...لماذا تأثرت جورجيت الصايغ وماذا قالت لها الشحرورة قبل وفاتها؟

"يمكن ما بستحق كل هالشي"...لماذا تأثرت جورجيت الصايغ وماذا قالت لها الشحرورة قبل وفاتها؟







وتأثرت المطربة عندما عُرض تقرير مصوّر يبيّن محبة الناس في الشارع لها، حيث استذكروا أجمل أغنياتها ووصفوها بأجمل الكلمات.



وعبّرت قائلة: "بشكرهن من قلبي، يمكن ما بستاهل كل هالشي منن، وبتمنى كون فرّحتن بهيداك الوقت".



وسؤلت الصايغ عن علاقتها بالراحلة الشحرورة صباح، فقالت: "ما ببتخايلوا غنجا لإلي لما كنا نشتغل سوا، كنت حبا كتير. وزرتا قبل ما تموت وقالتلي رجعي غني يا جورجيت حاجك قاعدة".



لمشاهدة الحلقة كاملة، حلّت النجمة الكبيرة جورجيت الصايغ ضيفة مع الاعلامية كارلا حداد في برنامج "المسرح The Stage ".وتأثرت المطربة عندما عُرض تقرير مصوّر يبيّن محبة الناس في الشارع لها، حيث استذكروا أجمل أغنياتها ووصفوها بأجمل الكلمات.وعبّرت قائلة: "بشكرهن من قلبي، يمكن ما بستاهل كل هالشي منن، وبتمنى كون فرّحتن بهيداك الوقت".وسؤلت الصايغ عن علاقتها بالراحلة الشحرورة صباح، فقالت: "ما ببتخايلوا غنجا لإلي لما كنا نشتغل سوا، كنت حبا كتير. وزرتا قبل ما تموت وقالتلي رجعي غني يا جورجيت حاجك قاعدة".لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا