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بشرى الخليل في المجهول: "أعتبر نفسي من أولى سيدات العالم"... ومن هي سيدة الجنوب الأولى؟

اخبار البرامج
2023-12-02 | 14:30
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بشرى الخليل في المجهول: &quot;أعتبر نفسي من أولى سيدات العالم&quot;... ومن هي سيدة الجنوب الأولى؟
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بشرى الخليل في المجهول: "أعتبر نفسي من أولى سيدات العالم"... ومن هي سيدة الجنوب الأولى؟

أطلّت المحامية والمحللة السياسة بشرى الخليل مع الإعلامي رودولف هلال في حلقة جديدة من برنامج "المجهول"، الّذي يُعرض كلّ ليلة سبت عبر شاشة الـLBCI، حيث تحدثت عن حرب غزة وبعض المواضيع الأخرى الّتي تطال لبنان.
 
وفي سياق الحلقة، فتح الإعلامي رودولف هلال موضوع "سيدة الجنوب الأولى"، وذلك بعدما كانت قد تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة صور لضيفته مع اللقب الجديد.
 
وطرح رودولف السؤال على ضيفته "من هي سيدة الجنوب الأولى؟"، فردّت قائلةً: "أنا أعتبر نفسي من أولى سيدات العالم العربي، أما في الجنوب فليس هناك الكثير من السيدات الراقيات ولكن ليس هناك سيدة أولى في الجنوب".
 
وأضافت: "نحن اعتدينا على لقب السيدة الأولى الّذي يُمنح عادةً لزوجة رئيس جمهورية وليس عنا في لبنان بل في الدول العربية والدول الأخرى ونحن لا نعتمد عادةً هذه الألقاب في لبنان".

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سيدة الجنوب الأولى.

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