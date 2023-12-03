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جوزيف عطية يكشف عن أوّل وظيفة له قبل الشهرة: "كانت تجربة مهمة وتعلمت منها الكثير"! (فيديو)

جوزيف عطية يكشف عن أوّل وظيفة له قبل الشهرة: "كانت تجربة مهمة وتعلمت منها الكثير"! (فيديو)



حل الفنان جوزيف عطية ضيفاً على الاعلامية راغدة شلهوب ضمن برنامج "زمن" في حلقة الليلة.



وتحدث عطية خلال المقابلة عن أهم محطات حياته، مشيراً إلى أنه عمل لأول مرّة عندما كان عمره 17 عاماً، كنادل في أحد المطاعم.



وكشف جوزيف عطية أن هذه التجربة كانت مهمة جداً في بناء شخصيته. ورغم أنها لم تتجاوز الـ9 أشهر إلّا أنها جعلته يدرك قيمة المال أكثر.



وأكمل حديثه قائلاً: "بشكر الله أني مرقت في هذه التجربة، ومنيح أنني ما دخلت مجال الفن قبل أن أخوضها لأنها كانت مهمة جدًا".