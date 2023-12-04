"لبنان والتغيّر المناخي" عنوان حلقة الليلة من برنامج " عشرين30" على الـ"LBCI"

"لبنان والتغيّر المناخي" عنوان حلقة الليلة من برنامج " عشرين30" على الـ"LBCI"

ينعقد مؤتمر المناخ "COP28" في الإمارات، فما هو وما هي أهميّته؟

هل التغيّر المناخي ثابتة علميّة؟ وما تأثيره على العالم؟

هل لبنان بمنأى عن التأثير؟ وهل تُفقده الأزمة البيئيّة بعض ركائزه الاقتصادية؟

ما هي مفاهيم الاستدامة؟ وكيف يُمكن للبنان أن يُقدّم نموذجاً في السياحة والبيئة وغيرها من المجالات؟

هذه الأسئلة وغيرها ضمن حلقة خاصّة من برنامج "عشرين30" الليلة مع الإعلامي ألبير كوستانيان على الـ"LBCI" تحمل عنوان "لبنان والتغيّر المناخي"، وضيوفها وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلميّة الدكتورة تمارا الزين، مدير برنامج تغيّر المناخ والبيئة في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركيّة في بيروت الدكتور نديم فرج الله، ومديرة جمعيّة التحريج في لبنان الدكتورة مايا نعمة.

برنامج "عشرين30" يُعرض كلّ إثنين الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".