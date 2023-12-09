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"يا عيب الشوم عليكم ما معنا نجيب حبة دوا"...ما هو وضع "أبو سليم" الحالي؟
اخبار البرامج
2023-12-09 | 15:13
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"يا عيب الشوم عليكم ما معنا نجيب حبة دوا"...ما هو وضع "أبو سليم" الحالي؟
"يا عيب الشوم عليكم ما معنا نجيب حبة دوا"...ما هو وضع "أبو سليم" الحالي؟
حلّ الفنان القدير صلاح تيزاني المعروف بـ "أبو سليم" ضيفاً في برنامج "المجهول" مع الاعلامي رودولف هلال.
وتحدّث الفنان عن تعبه كل هذه السنوات وإنجازاته الفنية التي لم تُقدّر، وصرّح أنه لا يملك منزلاً، فهو يسكن بالايجار، وسيارته التي يمتلكها قُدّمت له كهدية.
وعاتب الفنان الدولة بنبرة عالية وبصوت غاضب: " فنانين ما معنا نجيب حبة دوا يا عيب الشوم عليكم. ما بدنا نكفر خلينا ساكتين."
وكشف عن معاش اتحاد النقابات الذي يساوي 3 دولارات، وقال: "في ناس محبّين بساعدوني، بس الدولة غايبة".
لمشاهدة الحلقة كاملة،
اضغطوا هنا
.
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الشوم
عليكم
دوا"...ما
"أبو
سليم"
الحالي؟
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