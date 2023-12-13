أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!

اخبار البرامج
2023-12-13 | 16:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!

في حلقة مشوقة، تناول الإعلامي مالك مكتبي موضوعاً مؤثراً عن أب كان يشكّ في هويّة طفلته الّتي أنجبتها زوجته منذ حوالي شهر، حيث اعتقد عند الولادة أنها صبياً.
 
وفي التفاصيل، استضاف مالك مكتبي في حلقته رياض، الّذي روى القصة الغريبة عن كيفية اعتقاده أن زوجته أنجبت صبياً، بحسب ما أعلنت سجلات المستشفى، ليتفاجأ فيما بعد أنها طفلة.
 
عندها، شكّ رياض في ما يحصل، ظناً به أن حماته قامت ببيع طفله في المستشفى واستبدلته بطفلة.
 
وأجرى الإعلامي مالك مكتبي مكالمات مكثفة في هذا الخصوص، بحضور الوالد رياض وحماته نوال، حيث اتصل في الاستديو مع مساعدة طبيب التوليد في المستشفى الّتي لم يتم الكشف عن اسمها، الّتي كشفت بدورها عن بعض الخفايا.
 
وبعد مشاورات عن الموضوع، أعلن الإعلامي مالك مكتبي عن نتيجة فحص الحمض النووي للرضيعة، الّتي اتّضح أنها فتاة وابنة رياض من لحمه ودمه.
 
وبعدما تأكّد من الحقيقة، واجه الإعلامي مالك مكتبي مديرة المستشفى بالدليل القاطع بين يديه، الّتي أصرّت على إنهاء الحديث بعد اتّهامها بالاستلشاء.
 
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا.

آخر الأخبار

اخبار البرامج

طفلة

رضيعة

صبيا

مستشفى

لبنان

استبدال

حماة

بيع

فحص الحمض النووي

أحمر بالخط العريض

مالك مكتبي.

"باب الحارة من دون أبو عصام ما بيظبط معهم"... عباس النوري: تعرضت للكثير من التهديدات وسوريا ليست بخير!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-12

ذهبت إلى فراشها ثم استيقظت من غيبوبة في المستشفى بعد ستة أسابيع...إليكم القصة الكاملة!

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-11

مريضة في مستشفى سيدة لبنان - جونيه بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من فئة A+... للمساعدة الاتصال على الرقم التالي: 71000139

LBCI
خبر عاجل
2023-12-01

لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش لأن اللبنانيين بحاجة إلى الأمن وبما أنه لا يمكن استبداله في ظل غياب رئيس فمن الضروري التمديد له وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري للخروج من هذا الوضع

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-29

ابو الحسن لـ "حوار المرحلة": العلاقة مع حزب الله عادية وطبيعية نختلف بالكثير من المقاربات لكن تجمعنا المواطنية اللبنانية والعداء لاسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2023-12-10

"باب الحارة من دون أبو عصام ما بيظبط معهم"... عباس النوري: تعرضت للكثير من التهديدات وسوريا ليست بخير!

LBCI
اخبار البرامج
2023-12-09

"يا عيب الشوم عليكم ما معنا نجيب حبة دوا"...ما هو وضع "أبو سليم" الحالي؟

LBCI
اخبار البرامج
2023-12-06

حلم رنا تحقق بلقاء صديقتها مريم...كيف كان اللقاء؟ (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2023-12-06

"ادعيلي"...الطفل آدم يروي ما قاله له صديقه الفلسطيني متأثراً!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-14

خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!

LBCI
منوعات
2023-12-12

ذهبت إلى فراشها ثم استيقظت من غيبوبة في المستشفى بعد ستة أسابيع...إليكم القصة الكاملة!

LBCI
منوعات
2023-12-12

امرأة لا تشارك نفس السرير مع زوجها رغم علاقتهما الجيدة...وهذا هو السبب!

LBCI
صحف اليوم
23:47

فادي كرم لـ"الأنباء الكويتية": الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء لتأجيل تسريح قائد الجيش مشبوهة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:54

هنية: أي "ترتيبات" في غزة من دون حماس عبارة عن "وهم"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان يرفض أمام منتدى اللاجئين أن يكون وطنا بديلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مهرجان بيروت الرياضي خطوة لدعم الرياضيين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

جلسة تشريعية... العين فيها على التمديد والحضور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإمارات تنجح في تقريب وجهات النظر وتختم مؤتمر المناخ ببيان تاريخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مستجدات مهمة في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية قد تؤثر على مسار الحرب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إسرائيل والعالم: "مش ماشي الحال"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ما هي السيناريوهات المطروحة لجلسة التشريع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الجبهة الجنوبية لم تهدأ اليوم... ماذا في التفاصيل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:51

الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء

LBCI
فنّ
06:34

في ذكرى زواج مروان خوري... صور تُنشر للمرّة الأولى مع زوجته ندى رمال

LBCI
فنّ
08:06

فستان نجوى كرم الذهبي يخطف الأنفاس... إليكم سعره

LBCI
خبر عاجل
11:22

السفير السعودي عبّر خلال لقائه الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش

LBCI
خبر عاجل
06:12

ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لذا نطالب المجتمع الدولي بالضغط لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف مساعدات المنظمات الدولية على أرضنا

LBCI
اخبار البرامج
16:03

شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!

LBCI
فنّ
06:38

لاميتا فرنجية في جلسة تصوير جريئة.. تمارس كرة السلة بالكعب العالي (صور)

LBCI
خبر عاجل
05:44

الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة عند الساعة ١٢:٣٠

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More