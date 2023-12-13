شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!

في حلقة مشوقة، تناول الإعلامي مالك مكتبي موضوعاً مؤثراً عن أب كان يشكّ في هويّة طفلته الّتي أنجبتها زوجته منذ حوالي شهر، حيث اعتقد عند الولادة أنها صبياً.

وفي التفاصيل، استضاف مالك مكتبي في حلقته رياض، الّذي روى القصة الغريبة عن كيفية اعتقاده أن زوجته أنجبت صبياً، بحسب ما أعلنت سجلات المستشفى، ليتفاجأ فيما بعد أنها طفلة.

عندها، شكّ رياض في ما يحصل، ظناً به أن حماته قامت ببيع طفله في المستشفى واستبدلته بطفلة.

وأجرى الإعلامي مالك مكتبي مكالمات مكثفة في هذا الخصوص، بحضور الوالد رياض وحماته نوال، حيث اتصل في الاستديو مع مساعدة طبيب التوليد في المستشفى الّتي لم يتم الكشف عن اسمها، الّتي كشفت بدورها عن بعض الخفايا.

وبعد مشاورات عن الموضوع، أعلن الإعلامي مالك مكتبي عن نتيجة فحص الحمض النووي للرضيعة، الّتي اتّضح أنها فتاة وابنة رياض من لحمه ودمه.

وبعدما تأكّد من الحقيقة، واجه الإعلامي مالك مكتبي مديرة المستشفى بالدليل القاطع بين يديه، الّتي أصرّت على إنهاء الحديث بعد اتّهامها بالاستلشاء.