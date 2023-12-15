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لماذا أراد الراحل سيمون أسمر تغيير إسم "أحمد دوغان"؟

اخبار البرامج
2023-12-15 | 15:30
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لماذا أراد الراحل سيمون أسمر تغيير إسم &quot;أحمد دوغان&quot;؟
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لماذا أراد الراحل سيمون أسمر تغيير إسم "أحمد دوغان"؟

لماذا أراد الراحل سيمون أسمر تغيير إسم "أحمد دوغان"؟

خلال الحلقة التكريمية للفنان أحمد دوغان في برنامج "المسرح The Stage"، سألت الاعلامية كارلا حداد الفنان عن رغبة الراحل سيمون أسمر بتغيير إسمه إلى إسم فني.

وأجاب دوغان: "كان معو حق بوقتا، لأن اسمي موجود منو كتير بالعائلة، وكان بفضّل ااستاذ سيمون يكون اسم سهل".

وأضاف: "الراحل فريد شوقي نصحني انو غيّر اسم عيلتي كرمال يكون اللفظ سهل".

وختم دوغان أن سبب احتفاظه بالسم الأصلي، هو أنه انعرف وانشهر بستديو الفن بإسم "أحمد دوغان"، ولم يعد قادراً على تغييره.

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