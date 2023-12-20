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"عمري 15 سنة لكنني أشعر أن عمري 60"... بسام: أمي كفيفة وأبي "الوحش" ويوميتي 400 ألف ليرة وهذه قصتي!
اخبار البرامج
2023-12-20 | 15:13
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"عمري 15 سنة لكنني أشعر أن عمري 60"... بسام: أمي كفيفة وأبي "الوحش" ويوميتي 400 ألف ليرة وهذه قصتي!
"عمري 15 سنة لكنني أشعر أن عمري 60"... بسام: أمي كفيفة وأبي "الوحش" ويوميتي 400 ألف ليرة وهذه قصتي!
استضاف الإعلامي مالك مكتبي الشاب بسام، في حلقةٍ مميزة من برنامج أحمر بالخط العريض "بسام" ليروي قصته، قصة مراهق جعلته الحياة رجلًا كهلا بسبب الظروف القاسية.
وتحدث بسام، البالغ من العمر 15 عامًا، عن عمله اليومي لتأمين حياة كريمة لأسرته المكونة من أم كفيفة، وبكماء وصماء، ومن أب لقّبه المجتمع بـ"الوحش"، إذ أنه يحارب يوميًّا أحكام المجتمع وتنمره على والده.
ووصف بسام والده بأجمل وحش في العالم، واعتبر أن لو كان لدى المجتمع نفس عيونه لكان رأى أجمل أب في العالم.
وكشف بسام أن الظروف المعيشية والعملية التي يعيشها هي ظروف قاسية وغير مقبولة، ولكن الحياة القاسية لها أحكامها، وطموحه الأقصى هو أن يدخر المال كي يهدي والدته شيئًا يفرحها مثل الصوف، ولكن هذا الأمر لم ينجح يومًا.
كما كشف بسام أن حلمه هو أن يعود الى المدرسة، الا أن ظروفه تمنعه من ذلك، لافتا الى أنه يعمل في قطف الخضار وجمعها ونقلها الى الشاحنات، وأنه يتقاضى 400 ألف ليرة مقابل كل 12 ساعة عمل.
لمشاهدة الفقرة الكاملة،
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لكنني
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