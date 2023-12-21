ميلاد الأمل وفرحة العيد ضمن أسبوع "خاص الميلاد" على الـ"LBCI"

ميلاد الأمل وفرحة العيد ضمن أسبوع خاص الميلاد على الـ"LBCI"



على ميلاد الأمل وفرحة العيد تجمع الـ"LBCI" مشاهديها، ضمن أسبوع "خاص الميلاد"، وتُقدّم سهرات ميلاديّة خاصّة، ريسيتالات، وأمسيات تطغى عليها معاني العيد ورجاء الميلاد.

مسرح "The Stage" سيستقبل النجم رامي عيّاش برفقة عائلته مع الإعلاميّة كارلا حداد في حلقة ميلادية خاصّة، يُطلق خلالها أغنيته الجديدة "ما بنساك" غداً الجمعة 22 كانون الأوّل بعد نشرة الأخبار المسائيّة.

ليلة السبت 23 كانون الأوّل بعد نشرة الأخبار المسائيّة، يُطلّ الإعلامي رودولف هلال في حلقة ميلاديّة بعنوان "عيّد الليل" مع المُمثّل القدير غابريال يمّين في حوار ميلاديّ إنسانيّ، تُشاركه فيه عائلته ونجوم مُقرّبون هم نادين الراسي، ألكو داوود، نهلا داوود، كلوديا مرشيليان، أسعد حداد، ندى بو فرحات، وبديع أبو شقرا.

أمّا ليلة الميلاد الأحد 24 كانون الأوّل بعد نشرة الأخبار المسائيّة، فستجمع الإعلاميّة راغدة شلهوب في سهرة ميلاديّة خاصّة بعنوان "سوا بالعيد" ضيوفها النجوم جيسي عبدو، بيتي توتل، جوليا قصّار، طوني عيسى وزوجته، والشيف أنطوان، ضمن لقاء إنسانيّ تتشارك فيها مع المشاهدين رسالة الميلاد. كما سيُطلّ الإعلامي ريكاردو كرم في حفل "تكريم الميلاد" من كازينو لبنان بعنوان "Shining Stars & Hope" الساعة العاشرة مساءً.

"النور بالنور" عنوان الحلقة الخاصّة التي ستُقدّمها الإعلاميّة نسرين ظواهرة الإثنين 25 كانون الأوّل بعد نشرة الأخبار المسائيّة مع ضيفيها النجمين عابد فهد وجورج خبّاز، ورسالتهما الى المشاهدين التسامح بعد صراعهما في مسلسل "النار بالنار". كما ستعرض عند الساعة العاشرة مساءً الريسيتال الميلاديّ "عبير نعمة تُغنّي الميلاد" مع أوركسترا جوقة "Philokalia" بقيادة الأخت مرانا سعد.

الـ"LBCI" تنقل يوميّاً أيضاً أجواء العيد من الفوروم دو بيروت ضمن المعرض الميلادي الضخم "Christmas in action" الساعة السابعة مساءً، كما تعرض أجمل الريسيتالات الميلاديّة، وستنقل قدّاس منتصف ليلة الميلاد من جامعة الروح القدس الكسليك، قداس الميلاد من حاضرة الفاتيكان، وقدّاس العيد الإثنين 25 كانون الأوّل من بكركي، وتُقدّم باقة من الـ"Christmas Family Movies" الخاصّة بالعيد.