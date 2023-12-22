"أنت من أهم أتباع السيد المسيح"...من وجّه هذه الرسالة للفنان رامي عياش؟

"أنت من أهم أتباع السيد المسيح"...من وجّه هذه الرسالة للفنان رامي عياش؟



حلّ الفنان رامي عياش ضيفاً في برنامج "The Stage المسرح" في حلقة ميلادية، مع الاعلامية كارلا حداد.



وخلال الحلقة، تلقى الفنان هدايا عدة من فنانين واعلاميين مع رسالة خاصة من كل شخص. وأول هدية تلقاها كانت مجموعة صور له ولوالدته من الاعلامية نضال الأحمدية.



وكتبت الأحمدية في الرسالة التي أرفقتها بالهدية: "انت كبير لانك تكتب وتلحن وتغني وتمثل. انت كبير لأنك لم تقصّر مع أهلك ولا مع اخوتك بالانسانية. أمّنت الدواء والكساء والمدارس للي احتاجوك، ولم تبخل عليهم بالحب. أنت من أهم أتباع السيد المسيح".



وردّ عياش على هذه الرسالة قائلاً:"من أجمل الرسائل التي تلقيتها بحياتي، وهيدا شي كتير كبير ما بستاهلو يا حبيبة قلبي".