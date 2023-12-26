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جورج خباز عن الأبوة: "فكرة الإنجاب أنانية"... وهل يتزوج في عام 2024؟

اخبار البرامج
2023-12-26 | 02:00
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جورج خباز عن الأبوة: &quot;فكرة الإنجاب أنانية&quot;... وهل يتزوج في عام 2024؟
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جورج خباز عن الأبوة: "فكرة الإنجاب أنانية"... وهل يتزوج في عام 2024؟

الزواج، هو أحد القضايا التي تثير الكثير من التساؤلات والنقاشات في مجتمعنا. ومن خلال تصريحات الفنان جورج خباز ضمن الحلقة الميلادية "النور بالنور" مع الإعلامية نسرين ظواهرة عبر شاشة الـLBCI، أُلمح إلى مفهوم عميق حول هذه الخطوة المهمة في حياة الإنسان.
 
بينما يُعتبر الزواج "سرًّا من أسرار الكنيسة"، أعلن جورج خباز بوضوح أنه لم يتزوج بعد، وليس لديه أطفال حاليًا. ومع ذلك، أشار إلى أنه لم يتخلى عن فكرة الإنجاب، وأنه يرى أن الفكرة الإنجابية هي أمر يحتاج إلى تأمل ووعي، حيث يُعتبرها تحديًا كبيرًا يجب التفكير فيه بعناية.
 
وفي تصريحاته، أكد الفنان اللبناني على أنه يروج لفكرة الحرية في التفكير وعدم الالتزام بمعايير محددة في الحياة، مُظهرًا استقلاله الفكري ووجهة نظره الخاصة.
 
أما عن الأسباب التي قد تدفع الأشخاص للزواج والإنجاب، فقد أشار إلى أن البعض يتبنى هذه الخطوات نتيجة للخوف من الوحدة، أو الرغبة في تحقيق الخلود، أو الشعور بالأمومة والأبوة.
 
وسألت نسرين ظواهرة عما إذا كان الممثل سيُقدم على خطوة الزواج في عام 2024، إلا أنه قال ببساطة: "لا تعليق".
 
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا.

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نسرين ظواهرة

عابد فهد.

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