عابد فهد يتحدث عن إيمانه بالرّبّ... كيف وصف علاقته به؟

أطلّ الممثل السوري عابد فهد ضيفاً على الحلقة الميلادية الخاصة "النور بالنور" مع الإعلامية نسرين ظواهرة وجورج خباز ليل الاثنين عبر شاشة الـLBCI حيث تحدّث عن الفنّ والإيمان والحياة الشخصية.

وفي سياق الحلقة، تحدّث عابد فهد عن زياراته للكنيسة والصلاة موضحاً: "عندما أملك الوقت للحقيقة لا أتردد بزيارتي للكنيسة، وبخاصةٍ في اللحظات الّتي أكون فيها مرهقاً وأشهر بالتعب وبحاجة إلى ملجأ".

كما اختصر عابد فهد علاقته بالرّبّ، واصفاً إياها بأنه يعرفه ويُصدّقه ولا يتعذب للتواصل معه.

وأضاف أنه رغم نشأته في مدينة اللاذقية السورية، وتحديداً في حيّ "الشيخ ضاهر"، إلا أن منزله كان بالقرب من الجامع. وكان يزور هذا المكان المقدس أكثر من الكنيسة. والحارة الّتي عاش فيها كانت أغلبها من الأخوان المسلمين.

واعترف الممثل السوري بأنه تأخر للتعرف على ديانته، وكان يسأل والده خلال نشأته عن حقيقة ديانته وعما إذا كان مسيحياً أو مسلماً قائلاً: "كانت طفولة بريئة".