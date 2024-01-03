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تحدت أهلها وركعت على ركبة واحدة لتطلب يده على الهواء... قصة حب مميزة جمعت ندى ومحمد وتفاصيلها ستصدمكم! (فيديو)

اخبار البرامج
2024-01-03 | 16:15
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تحدت أهلها وركعت على ركبة واحدة لتطلب يده على الهواء... قصة حب مميزة جمعت ندى ومحمد وتفاصيلها ستصدمكم! (فيديو)
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3min
تحدت أهلها وركعت على ركبة واحدة لتطلب يده على الهواء... قصة حب مميزة جمعت ندى ومحمد وتفاصيلها ستصدمكم! (فيديو)

تحدت أهلها وركعت على ركبة واحدة لتطلب يده على الهواء... قصة حب مميزة جمعت ندى ومحمد وتفاصيلها ستصدمكم! (فيديو)

اتسقبل الاعلامي مالك مكتبي في هذه الحلقة من أحمر بالخط العريض، ندى الشابة التي أغرمت بمحمد لكن أهلها رفضوه.

وروت ندى كيف أنها تعيش صراعا بين قلبها وبين أهلها منذ أكثر من 4 سنوات، وقالت: "حسمت قراري ولن أعود عنه، اما الموت لدى أهلي أو أن يتبروا مني... قلبي انتصر وأريد الزواج من محمد".

وقالت: "أرادوا أن يزوجوني ابن عمي وأنا لا أريده لأنني أحب محمد... تقدم لي مرات عدة ورفضوه لأنه "لا يليق بابنتنا"... حاولت التقرب من ابن عمي لكنني لم أحبه".

وتحدثت ندى عن قصة الحب التي جمعتها بمحمد قائلة: "تعرفت إليه خلال عمله في سوبرماركت صغيرة وكنت أتبضع من هناك وكنت دائما أراه ينظر الي خلال دخولي وخروجي، فقررت أن أبادر ... أعجبتني نظرته الأولى لي والطريقة التي يتأملني بها ... أتيت الى المتجر مرات عدة وكان يبتسم لي دائما لكن لا يتحدث".

وأضافت: "في يوم من الأيام كان يشرب القهوة وضعت له وردة حمراء اشتريت بعض الأغراض وخرجت نظرت اليه وغمزته... حمل الوردة وشمها ثم نظر الي وابتسم لي، ثم قلت له أنا معجبة بك وأحبك وستكون زوجي".
 
وتابعت: "قال لي إن اهلي لا سيرفضون، لكنني طلبت منه أن يحاول، لكن أهلي رفضوا ثم حبسوني في المنزل حتى لا أتواصل معه ، كنت أنادي صديقتي من الشباك وأطلب منها أن توصل له أنني أحبه ولن أتركه... طلبت من والدي أن يزوجني لمحمد لكنه رفض فأصريت على قراري، وسأطلب يده اليوم أمام جميع الناس ... وأنا أعلم أنه يستحق ثقتي". 

وبعد أن أنهت ندى سرد القصة، دخل محمد على كرسيه النقال الى الاستوديو، قال: "رُفضت سابقا كثيرا، رفضتني 3 شابات لأن المجتمع متزمت ويرفض الاعاقة بالرغم من أن تفكيره هو المعاق".

وتابع: "كنت أنزوي في المنزل ولا أخرج لرؤية الناس ثم أقنع نفسي أن علي اكمال حياتي... لذلك عندما أعجبتني ندى خفت أن أتحدث معها وأفاتحها... وعندما قالت لي أحبك شعرت بكهرباء تجري في عروقي، صدمت، لكنني طلبت منها أن تقفل على الموضوع لأنني لا أريد أن أعيش الرفض من جديد... والدها علم وبدأ يتجاهلني مع أنه كان يعرفني".

وأضاف: "ندى لم تستلم على الرغم من أنهم سجنوها في المنزل، ومرة كان والدها يحضر زفافا، فذهبت الى شباك غرفتها وتحدثنا لأكثر من ساعة ثم وصل والدها ورآنا فهددني أنه سيحدث شقيقي".

وأضةح محمد أن "أهلها يرفضونني بحجة "محمد معاق كيف بدو يعيّشها"، مع أنهم يعلمون أنني أعمل وأنتج وأعيش حياتي بشكل طبيعي، وأنا لا أريد أن أغامر بحياتها من أجل حبنا... لكنني لن أتركها وسنكمل للنهاية وسنتحدى جميع الناس والمجتمع بأكمله".

وبعد أن أنهيا القصة، ركعت ندى على ركبة واحدة وطلبت يد حبيبها محمد على الهواء أمام ملايين المشاهدين.

***لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا.

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(فيديو)

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