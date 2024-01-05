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"الدراما أصبحت يتيمة بعد رحيله"... من طالبين القرب الى بنت الحي ومن أحلى بيوت راس بيروت: لنتذكر معا مروان نجار!
اخبار البرامج
2024-01-05 | 16:47
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"الدراما أصبحت يتيمة بعد رحيله"... من طالبين القرب الى بنت الحي ومن أحلى بيوت راس بيروت: لنتذكر معا مروان نجار!
"الدراما أصبحت يتيمة بعد رحيله"... من طالبين القرب الى بنت الحي ومن أحلى بيوت راس بيروت: لنتذكر معا مروان نجار!
استذكرت حلقة The Stage مع الاعلامية كارلا حداد، على شاشة الـLBCI، الكاتب والمنتج اللبناني الكبير الراحل مروان نجار، والتي استقبلت خلالها حداد أبناؤه زياد ولمى نجار، كما استقبلت مجموعة كبيرة من الممثلين الذين تخرجوا من مدرسته ولمع اسمهم في أعمال من كتابته.
واعتبرت لمى ابنة مروان نجار أن والدها "موجود في كل شيء أقوم به بحياتي المهنية أو بتصرفاتي... كل ما أفتخر به اليوم هو بسببه"، لافتة الى أنه أثر بالجميع.
وأشارت الى أن "جدي ساهم في أن يحب أبي اللغة العربية وعمومي أيضا... جدي كان يرسل لأولاده رسائل شعر لدى سفره وهذا ما دفع أولاده لحب اللغة".
وخلال حديثها عن فترة مرضه، استذكرت لمى جملة كان يرددها مروان نجار دائما في تلم الفترة، "كان يقول دائما: ما بدي عذبكم وما بدي تعبكم".
بدوره، لفت زياد مروان نجار الى أن "والدي نقل لنا عدوى المثالية والقيام بالأمور الصحيحة والهادفة... كانت علاقتي به تشبه علاقة الأخوة".
وأوضح أن والده "لم يكن يحب أن نكون في مجال الفن"، وعن فترة مرضه قال: "تعامل مع مرضه بكبرياء".
أما الممثل يورغو شلهوب، فتحدث عن مروان نجار زوج خالته، والكبير الذي انطلق على يده في عالم التمثيل منذ أيام الجامعة.
وقال: "لا أتذكر حياتي من دونه، خاصة وأننا كعائلة كنا قريبين من بعضنا، وتأثرت به كثيرا".
وتابع يورغو شلهوب: "مروان نجار موسوعة: قبل غوغل كان في مروان نجار".
وأوضح أنه "لم يكن يفكر بنسبة المشاهدة على قدر ما كان يحب طرح المواضيع التابو والاجتماعية التي تهم الناس... اكتنزنا منه الكثير من المعرفة والثقافة"، مضيفا: "كل قعدة معو كأن دارسة سنة جامعة... مروان نجار جزء من حياتي العملية وحياتي الشخصية"
أما الممثلة فيفيان أنطونيوس فتحدثت عن المرة الأولى التي التقت بها بمروان نجار، وروت: "تعرفت عليه من خلال اعلان كانوا يبحثون عن ممثلة له، كنت في آخر سنة من الثانية، كان واقفا بجانبي ولم أكن أعرفه شخصيا فطلبت منه أن يريني كيف بدوت على الكاميرا، وعندما شعر أنني حزنت عندما رفض أراني الفيديو فقلت: "مش معقول شو طالعة حلوة بكونوا حمير اذا ما بياخدوني"، فضحك لي وبعد أن رحلت أخبروني أنه مروان نجار".
وتابعت: "كان محترفا وتعلمت منه الكثير... حتى أن لا يزال الناس يطلقون علينا لقب "نجوم طالبين القرب"، وفضله كبير علينا".
وشددت فيفيان أنطونيوس، أو "غنوجة مروان نجار"، على أن "نصه كان يخاطب العائلة بأكملها وكان لديه رقيّ بكلماته... كان يخلق ظاهرة بأعماله".
أما الممثل بديع أبو شقرا، فقال: "كان مروان نجار يتميز بأن كل ملاحظة أو جملة يقولها كانت مبنية على بحث كبير ولديه اجابات واضحة وتقنية".
واعتبر أن "طالبين القرب شكل ظاهرة درامية وكان يتطرق الى القضايا الحساسة في المجتمع بطريقة ذكية جدا".
وشارك في الحلقة التكريمية المخرج سمير حبشي، الذي تحدث عن أول لقاء جمعه بمروان نجار قائلا: "اتصل بي وعرض علي أن نجتمع وعرض علي مسلسل قصة حب قرأت أول حلقة وتناقشنا، الانطباع الأول الذي يعطيك اياه دائما خلال الحديث هو أنه انسان مثقف جدا".
وقال: "النقاش معه صعب ولذيذ واقناعه صعب... "مشوار" كان أول فيلم سينمائي له وكان يعطيني فيه ثقة أكبر ونجاح هذا الفيلم فاجأني".
الممثل طلال الجردي، أطل أيضا في الحلقة، وقال: "كل عمل لعبت فيه دورا كانت له مكانة في قلبي... لا مجال للحواجز في الدراما ومروان نجار كان ملكا في بناء أعماله... دائما تكون البداية والحبكة والنهاية متماسكة بشكل كبير".
وشدد على أن "كان الناس ينتظرون مسرح مروان نجار".
بدورها، قالت الممثلة القديرة رندة كعدي: "أول مرة اتصل بي لم أعرف صوته لأنني كنت لا أعرفه شخصيا، عندما عرف عن نفسه فشعرت بالصدمة... كان لائقا وصاحب كلمة جميلة ونكتة فورية ".
واعتبرت رندة كعدي أن "طالبين القرب كان البداية الجماهرية لمسيرتي لأن من خلاله تم تسليط الضوء على نوعية عملي".
وأضافت: "مروان نجار كان ينوّع لي الأدوار ولديه ثقة بالنتيجة... ورحيله ترك فراغا كبيرا"
وتابعت: "أكثر مسلسل شاركت فيه وأحببته هو من أحلى بيوت راس بيروت... الدراما المحلية اللبنانية أصبحت يتيمة بعد رحيله... تعلمت منه أن أسمع وهناك رابط روحي لا يفسر يجمع بين الناس وبينه".
الفنانة نادين عواد، التي غنت تيترات بعض مسلسلات مروان نجار، قالت: "مروان نجار كان والدي والدي، كان يعطي قيمة للطفل وكان يرحب بنا أنا وأخي في المسرح".
وقالت أنها أحبت مشاركتها في مسلسل بنت الحري، خاصة وأن كان لها دورا غنائيا فيه".
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