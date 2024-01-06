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"الأغنية تنجح بقوتها وليس بأرقامها"... سيف نبيل: كلمة الحب بالنسبة لي مقدسة ولا أنطقها إلا إذا! (فيديو)

اخبار البرامج
2024-01-06 | 14:54
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"الأغنية تنجح بقوتها وليس بأرقامها"... سيف نبيل: كلمة الحب بالنسبة لي مقدسة ولا أنطقها إلا إذا! (فيديو)

"الأغنية تنجح بقوتها وليس بأرقامها"... سيف نبيل: كلمة الحب بالنسبة لي مقدسة ولا أنطقها إلا إذا! (فيديو)

في حلقة مميزة من "المجهول" مع الاعلامي رودولف هلال، أطل الفنان العراقي سيف نبيل وتحدث عن مواضيع متنوعة.

وقال سيف نبيل: "على الصعيد الشخصي أنا أراقب نفسي وأخاف من نفسي، لدي طاقة هائلة... وأعتبر أن سنة 2023 كانت سنة النجاحات، ولا بد من الاشارة الى أن كل سنة فيها صعوبة معينة وتتضمن تحديا معينا يدفعك لتواكب الساحة الفنية الجبارة التي تتضمن آلاف الفنانين، وهذا ما يدفعك لتقديم شيء مختلف وهذا التحدي بحد ذاته هو تحدي مع نفسك ومع الساحة الفنية كاملة لكي تحافظ على الاستمرارية وحتى يبقى اسمك موجودا".

ورأى سيف نبيل أن "كل انسان يحب الاستقرار والارتباط بانسانة تكمله، وأنا أخاف من أن أرتبط بانسانة لا تفهم طبيعة عملي خاصة أن عملي صعب جدا"، لافتا الى أن "أنا لست مغني فقط بل ملحن أيضا وأحتاج لمساحة خاصة بي وطاقة ايجابية ووقت فراغ لأدرس وأبدع فيه"، وتابع ممازحا: "مواصفات هذه الانسانة يجب أن تشمل التفهم وأن يكون طولها 170سنتيمترا وأهم شيء أن تكون رياضية".
 
واعتبر سيف نبيل أن الشخص الغني غني بأخلاقه وجمهوره ولا أحب أن أتكلم بالمواضيع المادية".

وشدد على أن "القيصر كاظم الساهر أستاذ ومعلم ولم ألتق به أبدا وأنا متأثر به جدا وهو انسان يُقتدى به، ونقدم كل الاحترام له ولا مجال للمقارنة بين فني وفنه"، مضيفا أن "الفنانة بلقيس يربطني بها عملا واحدا ونجح كثيرا ولكن لا أستطيع أن أسميها شريكة النجاح... هي صديقة حالية وتجمعنا علاقة طيبة... حبوبة وطيوبة والله يحفظها... وتكلمت معها وعرفت أنها تسكن في لبنان ولكن لم ألتق بها هنا بعد".

وتابع سيف نبيل: "هناك اعلان للأغنيات وهذا أمر طبيعي، وأي شركة عالمية في العالم تسوّق لمنتوجاتها ليعرف بها الناس بشكل أكبر... والأغنية تنجح بقوتها وليس بأرقامها"، مضيفا أن "الأرقام لا تعني لي شيئا وليست دليل النجاح، والأغنية الناجحة يحبها الناس بغض النظر عن أرقامها".

وشدد سيف نبيل على أن "الأرقام لا علاقة لها بالنجاح وأشكر الله على النجاح الذي أقدمه وعلى حب الناس لي وايمان الشركات بي".

وأوضح أن "الشعر العراقي أصبح محبوبا أكثر ومنتشرا أكثر عن طريق الأغاني التي قدمناها واللهجة ليست شرطا لنجاح الأغنية".

وأكد أن "أنا لا أعاند ولا أضع رأسي برأس أحد وما أنا أقتنع به لا يؤثر عليه شيء".
 
وعن الفنانة داليدا خليل قال سيف نبيل: "هي انسانة محترفة وعملها جميل وممثلة ناجحة ومن الممكن أن أشارك بعمل تمثيلي معها"، وعن تجربة التمثيل المرتقبة له قال: "أحب التحدي بالحياة وأحب أن أعمل مع بطلة تكملني."

كما شدد على أن "فني لا علاقة له بفن محمد رمضان، والناس يتحدون بعضهم عندما يتنافسون بالأمر نفسه، وكل منا له لونه الخاص، وبالطيع أحب أن أعمل معه من جديد وهو صديق".

وعلى الصعيد الشخصي، أكد سيف نبيل أن "لم أحب أبدا امرأة مرتبطة أو متزوجة ولا آخذ شيئا ليس لي وهذا قانون من قوانيني بالحياة".

وتابع: "لم أحب من طرف واحد، وكلمة الحب بالنسبة لي مقدسة ولا أنطقها قبل أن أتأكد أن الشخص الذي أمامي يحبني... ولم أعش قصة حب سرا مع شخص من الوسط الفني". 
 
***لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا
 

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