شكران مرتجى تجهش بالبكاء...وهذا ما يجعلها تشعر بالوحدة!

شكران مرتجى تجهش بالبكاء...وهذا ما يجعلها تشعر بالوحدة!



حلّت الممثلة شكران مرتجى ضيفة مع الاعلامية راغدة شلهوب في برنامج "زمن".



وفي الحديث عن فترة الماضي، صرّحت الممثلة أنها في صغرها كانت تنتظر والدتها للعودة إلى المنزل لكي تنام، وكانت ترافقها أحياناً إلى عملها. وقالت متأثرة: "كنت انطر لإسمع صوت الباب تسكّر لإتأكد انها وصلت عالبيت، ومن بعدها نام".



وخلال الحلقة، ظهرت صور لوالدة الممثلة مع تسجيل صوتي لها، ما دفع شكران بالبكاء بشدة والاعتراف أنها لم تتجاوز فراق والدتها حتى اليوم، وأنها لا تستطيع سماع صوتها أو رؤية صورها.



وعن موضوع الإنجاب، قالت شكران: "يمكن الله كان بدو ياني عيش تجربة اني شوف النساء أثناء ولاداتهن مع إمي، لأني ما عشت هالشي. وأحياناً بحس بالوحدة بس كون مريضة أو لحالي، لأن كنت بتمنى يكون عندي بنت تكون مثل رفيقتي".