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"لآخر العمر" عنوان الـ"Telenovela" المكسيكيّة الجديدة التي انطلق عرضها أمس الأحد 7 كانون الثاني على الـ"LBCI"
اخبار البرامج
2024-01-08 | 05:21
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"لآخر العمر" عنوان الـ"Telenovela" المكسيكيّة الجديدة التي انطلق عرضها أمس الأحد 7 كانون الثاني على الـ"LBCI"
"لآخر العمر" عنوان الـ"Telenovela" المكسيكيّة الجديدة التي انطلق عرضها أمس الأحد 7 كانون الثاني على الـ"LBCI"
"أنت أو لا أحد"، "مهما كان الثمن"، "خوان الغول"، "ماريا ابنة الحيّ"، "أرضي مش للبيع"، وغيرها الكثير من أجمل الأعمال المكسيكيّة التي كانت الـ"LBCI" السبّاقة في تعريف المُشاهد عليها،
والتي لا يزال أبطالها "أنطونيو وراكيل وأنّا كريستينا وأليخاندرو ألداما وماريا مرسيدس وخوان ومونيكا" وغيرهم حاضرين في ذاكرة المُشاهد اللبناني والعربي ووجدانه، تعود لتُزيّن شاشة
الـ"LBCI" عبر واحدة من أشهر الأعمال المكسيكيّة التي عُرضت عالميّاً بعنوان "لآخر العمر".
"إيلاديو غوميز لونا" و"أرتورو مونتينيغرو ريفاز" أشهر رجلَي أعمال تجرّهما المنافسة على القوّة والنفوذ لتخطّي حدود التنافس المهني. لكنّ صراعهما على حبّ "خوليا فالادو" سيُشكّل مُنعطفاً
خطيراً قد يُدمّر كلّ ما بنياه.
إنّه صراع القوّة والعشق بين العدّوين اللدودين الذي سيُشعل عائلتَي كلّ من "إيلاديو" المُتزوّج من "خوليا" ولديهما شاب يُدعى "دافيد"، و"أرتورو" المُتزوّج من "نينا" ولديه منها "إريك" و"دانيللا"
و"ريجينا" الى جانب "ميغيل" إبنه من زوجته الأولى. لماذا هذا الصراع؟ وماذا يُخفي من أسرار في حياة كلّ من "إيلاديو" و"أرتورو"؟ ومَن منهما سيبقى الى جانب "خوليا" "لآخر العمر"...؟
"لآخر العمر" من الأحد الى الثلاثاء الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".
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