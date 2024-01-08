الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"لآخر العمر" عنوان الـ"Telenovela" المكسيكيّة الجديدة التي انطلق عرضها أمس الأحد 7 كانون الثاني على الـ"LBCI"

اخبار البرامج
2024-01-08 | 05:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;لآخر العمر&quot; عنوان الـ&quot;Telenovela&quot; المكسيكيّة الجديدة التي انطلق عرضها أمس الأحد 7 كانون الثاني على الـ&quot;LBCI&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"لآخر العمر" عنوان الـ"Telenovela" المكسيكيّة الجديدة التي انطلق عرضها أمس الأحد 7 كانون الثاني على الـ"LBCI"

"لآخر العمر" عنوان الـ"Telenovela" المكسيكيّة الجديدة التي انطلق عرضها أمس الأحد 7 كانون الثاني على الـ"LBCI"

"أنت أو لا أحد"، "مهما كان الثمن"، "خوان الغول"، "ماريا ابنة الحيّ"، "أرضي مش للبيع"، وغيرها الكثير من أجمل الأعمال المكسيكيّة التي كانت الـ"LBCI" السبّاقة في تعريف المُشاهد عليها، والتي لا يزال أبطالها "أنطونيو وراكيل وأنّا كريستينا وأليخاندرو ألداما وماريا مرسيدس وخوان ومونيكا" وغيرهم حاضرين في ذاكرة المُشاهد اللبناني والعربي ووجدانه، تعود لتُزيّن شاشة الـ"LBCI" عبر واحدة من أشهر الأعمال المكسيكيّة التي عُرضت عالميّاً بعنوان "لآخر العمر".
 
"إيلاديو غوميز لونا" و"أرتورو مونتينيغرو ريفاز" أشهر رجلَي أعمال تجرّهما المنافسة على القوّة والنفوذ لتخطّي حدود التنافس المهني. لكنّ صراعهما على حبّ "خوليا فالادو" سيُشكّل مُنعطفاً خطيراً قد يُدمّر كلّ ما بنياه.
 
إنّه صراع القوّة والعشق بين العدّوين اللدودين الذي سيُشعل عائلتَي كلّ من "إيلاديو" المُتزوّج من "خوليا" ولديهما شاب يُدعى "دافيد"، و"أرتورو" المُتزوّج من "نينا" ولديه منها "إريك" و"دانيللا" و"ريجينا" الى جانب "ميغيل" إبنه من زوجته الأولى. لماذا هذا الصراع؟ وماذا يُخفي من أسرار في حياة كلّ من "إيلاديو" و"أرتورو"؟ ومَن منهما سيبقى الى جانب "خوليا" "لآخر العمر"...؟
 
"لآخر العمر" من الأحد الى الثلاثاء الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".
 

آخر الأخبار

اخبار البرامج

العمر"

عنوان

الـ"Telenovela"

المكسيكيّة

الجديدة

انطلق

عرضها

الأحد

كانون

الثاني

الـ"LBCI"

شكران مرتجى تجهش بالبكاء...وهذا ما يجعلها تشعر بالوحدة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-12-29

سعيد للـLBCI: البطريرك المارونيّ يريد أن "يبرّد العلاقات" مع حزب الله لإنجاح القمة الروحية التي قد تُعقد في المجلس الشيعيّ الأعلى لأنّه قد يكون باعتقاد البطريرك أنّنا لا يمكننا انتخاب رئيس للجمهورية اذا عاكسنا حزب الله

LBCI
منوعات
2023-12-27

قرص أعضاءهما التناسلية وضربهما "بقوة أكبر مما ينبغي"... مجرم اعتدى على شقيقين في الثانية من العمر وهذه القصة الكاملة!

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-23

وزير الطاقة للـLBCI: وزير الاشغال ليس على حقّ وكمية الامطار التي هطلت غير مسبوقة وكل الطرقات "طافت" لعدم تمكن الطرقات بلبنان استيعاب هذه الكمية ووزارة الطاقة فعلت كل واجباتها

LBCI
اخبار البرامج
2023-12-04

"لبنان والتغيّر المناخي" عنوان حلقة الليلة من برنامج " عشرين30" على الـ"LBCI"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
15:53

شكران مرتجى تجهش بالبكاء...وهذا ما يجعلها تشعر بالوحدة!

LBCI
اخبار البرامج
15:23

"تعرضت للتنمر وكنت حس حالي مختلف": "بإجر ونص"...هذا ما حققه الشاب اللبناني أرز زهرالدين!

LBCI
اخبار البرامج
2024-01-06

"الأغنية تنجح بقوتها وليس بأرقامها"... سيف نبيل: كلمة الحب بالنسبة لي مقدسة ولا أنطقها إلا إذا! (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2024-01-05

"الدراما أصبحت يتيمة بعد رحيله"... من طالبين القرب الى بنت الحي ومن أحلى بيوت راس بيروت: لنتذكر معا مروان نجار!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:53

وزير الأشغال: المطار "شغّال" وحصلت بعض الأضرار وتمّ حصرها والعمل على معالجة الأضرار بدأ ساعة حصول الضرر وما زال مستمرا

LBCI
آخر الأخبار
04:30

البابا فرنسيس: الرد العسكري الإسرائيلي تسبب في أزمة إنسانية خطيرة بشكل استثنائي ومعاناة لا يمكن تصورها للمدنيين

LBCI
خبر عاجل
06:40

الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار تخلية سبيل أمل شعبان

LBCI
فنّ
2023-12-27

هل خلاف ماغي بو غصن مع نادين نسيب نجيم سببه شخصي أو غيرة كار؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

اسرائيل تحاول بث الذعر بين المدنيين وحزب الله يتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الجبهة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية لم تهدأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بلينكن في جولة مكوكية في المنطقة... فماذا في جعبته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أسامة حمدان: نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد وجريح ومفقود بعد 93 يوما من العدوان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

احتمالات إنزلاق الأمور في ساحة الجنوب نحو حرب واسعة واردة... واسرائيل في أعلى جهوزية

LBCI
رياضة
13:38

نكسة جديدة لرافايل نادال ..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هكذا تتم عادة مثل أعمال قرصنة مطار بيروت...

LBCI
أخبار دولية
13:33

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ‎وزيراً في حكومة الإمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قرصنة مطار بيروت غير مسبوقة بحجمها... من يقف خلفها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
10:33

مطار بيروت يتعرّض لعملية قرصنة (فيديو وصور)

LBCI
خبر كاذب
10:47

على أثر عملية القرصنة في المطار: رسالتان نصيتان على هواتف اللبنانيين ... ما حقيقتهما؟ (صور)

LBCI
خبر عاجل
12:30

معلومات الـLBCI: الهجوم السيبراني الذي استهدف مطار بيروت أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب المعروف بـ BHS وتتم الاستعانة بالكلاب البوليسية لإتمام العملية

LBCI
امن وقضاء
11:13

طيران الشرق الأوسط يوضح: لم نصدر أي بيان

LBCI
آخر الأخبار
11:35

مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأتا التحقيقات التقنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء قرصنة نظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
خبر عاجل
06:03

معلومات للـLBCI: استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله في الغارة الاسرائيلية على سيارة رباعية الدفع في خربة سلم

LBCI
خبر عاجل
11:05

القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

اسرائيل تحاول بث الذعر بين المدنيين وحزب الله يتحرك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More