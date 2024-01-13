تصاريح نارية... رودني حداد علماني ملحد أو مؤمن متديّن؟

فجّر الممثل اللبناني رودني حداد في حلقة مميزة مع الإعلامي رودولف هلال ضمن برنامج "المجهول" ليل السبت عبر شاشة الـLBCI تصاريح نارية عن السياسة في ما يتعلّق بحرب غزة وعلى الصعيد الفني.

وفي الحلقة، سأل رودولف ضيفه رودني حداد عما إذا كان "علماني ملحد أو مؤمن متديّن" الأمر الّذي لم يتردد الممثل في الرّدّ عليه.

وقال رودني حداد: "أنا أعلم أنه الوقت المناسب لكي يكون الإيمان شيئاً أساسياً في هذه المعركة الّتي نخوضها في العالم".

وأضاف: "أنا أسير على خطى القيم المسيحية الإنسانية. وبالنسبة لي فإن التدين، أي أين ومع من تتم ممارسة الدين، فهذا الأمر لا يعنيني. ولا علاقة لي بذلك. والإيمان يكون بالأفعال".