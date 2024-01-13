بعد تداول الشائعات... هل يعتزل رودني حداد التمثيل ويتفرّغ للعمل السياسي مع "المقاومة"؟

في نهاية حلقة "المجهول" من تقديم الإعلامي رودولف هلال مع ضيفه الممثل اللبناني رودني حداد الّذي أطلّ عبر شاشة الـLBCI ليل السبت، أجاب الأخير عن أسئلة سريعة لاذعة طرحها عليه المجهول بذاته.

وللمرة الأولى، لم يُقاطع المجهول الضيف في الحلقة كما يفعل عادةً، بل انتظر لنهاية الحلقة ليسأل رودني 5 أسئلة سريعة.

وبدأ المجهول بالسؤال الأول وجاء فيه: "هل ستعتزل التمثيل قريباً وتتفرغ للعمل السياسي لصالح التيار الوطني الحرّ أو المقاومة لحزب الله؟" وذلك إشارةً إلى الشائعات المتداولة عن الممثل الّتي تلمح إلى انحيازه لأحد الأطراف السياسية.

ونفى الممثل اللبناني الأوقاويل مجيباً على السؤال قائلاً:"أبداً. لن يحصل أبداً وأنا لست حزبياً".

وأكّد بالقول: "أنا لا أتعاطى بالشأن السياسي بل أتعاطى بالشأن الفني".