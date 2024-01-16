"مرحبا دولة"...برنامج كوميدي جديد على الـ LBCI

"مرحبا دولة"...برنامج كوميدي جديد على الـ LBCI



"مرحبا دولة" هو sitcom أسبوعي من تأليف واخراج محمد دايخ يتطرق من خلال يوميات مجموعة من العناصر الأمنية في مخفر متخيل الى العلاقة الملتبسة بين المواطن والدولة وذلك بقالب اجتماعي كوميدي.



"مرحبا دولة"

بطولة : حسين قاووق- محمد دايخ- حسين دايخ- شيرين الحاج-محمد عبدو-مهدي دايخ - ذو الفقار ياسين

إنتاج: Shoot Productions