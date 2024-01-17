"مرحبا دولة..!" جديد الـ"LBCI" ابتداءً من غدٍ الخميس مع محمد دايخ وحسين قاووق

"مرحبا دولة..!" جديد الـ"LBCI" ابتداءً من غدٍ الخميس مع محمد دايخ وحسين قاووق



ينطلق ابتداءً من غدٍ الخميس الـ"Sitcom" الاجتماعي الكوميدي الأسبوعي "مرحبا دولة..!" على الـ"LBCI".

الثُنائي الكوميدي الشهير حسين قاووق ومحمد دايخ يُرافقهما حسين دايخ، وشيرين الحاج، ومحمد عبدو، ومهدي دايخ، وذو الفقار ياسين، سيعيشون يوميّات العلاقة المُلتبسة بين المُواطن والدولة من خلال أدوار تمثيليّة لمجموعة من "العناصر الأمنيّة" بقالبٍ اجتماعي كوميديّ.

في دولة "الكهربا والموتور"، "ماي دولة وماي سيتارن"،... وغيرها من التعابير التي يستعملها المُواطن في يوميّاته، تبقى "مرحبا دولة..!" عبارته الأشهر.



"مرحبا دولة..!" ابتداءً من غدٍ الخميس 18 كانون الثاني وكلّ خميس الساعة الثامنة والنصف مساءً على الـ"LBCI".

تأليف وإخراج محمد دايخ

بطولة: حسين قاووق، محمد دايخ، حسين دايخ، شيرين الحاج، محمد عبدو، مهدي دايخ، وذو الفقار ياسين

إنتاج شركة "Shoot Productions"- فراس حاطوم