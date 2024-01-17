بعد هروبها من المنزل نتيجة العنف الأسري... تزوجت من رجل "لطيف" ثم ضبطته في السرير مع صديقتها: وهذه قصة دعاء!

تعيش دُعاء مأساةً حقيقية، حيث تُفرض عليها العديد من التحديات والأوضاع الصعبة، وذلك بعد حرمانها من أمها منذ عشر سنوات، حيث تتواجد والدتها في طرابلس، بينما تعيش هي في بيروت.

وفي حلقة "أحمر بالخط العريض" الّتي عُرضت ليل الأربعاء عبر شاشة الـLBCI، أخبرت دُعاء قصتها قائلةً: "خنقوني وكانوا يضربوني خيّ وبيّ"، واصفةً البيئة التي كانت تعيش فيها بأنها محيطة بعقل متشدد، حيث كانت تتعرض للعنف والتهديد بشكل يومي.

بدورها، لا تستطيع الأم أن تتحدث أو تفعل أي شيء، لتقرر دُعاء الهروب مع أحد الرجال بعدما تعرّفت إليه من خلال أقاربها. عندها اشترت هاتفًا وأصبحت تتواصل معه يوميًا.

وبعد هروبها مع الرجل، اكتشفت دُعاء أنه كان يشغل نفسه بأعمال غير شريفة وكان متزوجًا من قبل دون علمها، ويسعى إلى إجبارها على العمل في مجال الدعارة.

في سن 17، تحدثت دعاء مع رجل آخر الذي نصحها بالهروب إلى جونية حيث مكثت مع عائلة لفترة وجيزة، قبل أن تقرر اللجوء إلى أهلها، لكن والدتها نصحتها بتحمل مسؤولية قرارها بالفرار وعدم العودة إلى المنزل.

وبعدما هربت إلى الشارع مجدداً، تعرفت دعاء إلى رجل جديد. تزوجت وأنجبت منه ابنة تبلغ من العمر 8 سنوات، ولكن كشفت أنه لا يعاملها بإنصاف ويخونها بشكل متكرر، حيث رأته مع صديقتها في سريرهما.

وتعيش دعاء في تهديدٍ مستمر بخطف ابنتها إذا حاولت الرفع عن الخيانة. وبالتالي، توفي والدها منذ 3 سنوات، ولكن لم تشهد على مراسم دفنه بسبب تهديدات عمتها بطرد عائلتها من المنزل، مُدّعية أن والد الأخيرة كتب المنزل باسمها.

من جهته، اتصل الإعلامي مالك مكتبي بوالدة دعاء في محاولة لإتمام الصلحة، إلا أنها باءت بالفشل. ولكن وعد الأخيرة بأنه سيحاول مرة أخيرة أن يزو منزل العائلة، فهل سيتمكن من إصلاح الأمور بينهم؟