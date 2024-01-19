"ابنك عم بشفّط بالأشرفية"... ذكريات طريفة يكشف عنها ابن الراحل آلان مرعب

في حلقة مميزة كرّمت فيها الـLBCI الفنان الراحل ألان مرعب ضمن برنامج "المسرح" أو The Stage من تقديم الإعلامية كارلا حداد، شارك أفراد من العائلة ومقربين من الراحل للتحدث عن أجمل الذكريات القديمة.

وفي سياق الحلقة، جلس كلّ من ناي، زوجة ألان مرعب، وابنه الياس مرعب في استديو البرنامج حيث شاركا ذكريات من القلب عن الوالد والزوج الّذي نال محبة واحترام الكثير من الأشخاص.

وفي الحديث عن فترة الأبوة، أخبر الياس أن علاقته مع والده كانت جيّدة، إلا أنه كان يواجه بعض المشاكل معه بشكل طبيعي مثل كلّ العائلات.

وقال إن في إحدى المرات قال الراحل ألان مرعب لزوجته: "ابنك عم بشفّط بالأشرفية"، أي أنه كان يقود السيارة بتهور في شوارع الأشرفية، الواقعة في بيروت. وردّت عليه ناي قائلة: "قلتلو ابني وحدي؟ ومش ابنك كمان"؟.

كما أشار الياس مرعب إلى أنه يعمل على إعادة إحياء بعض أغاني والده القديمة، إنما على طريقته الخاصة.