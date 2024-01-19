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أجمل الذكريات... بماذا كان ينصح "ملك الهوارة" أبناءه الشبان بعد الانفصال؟ (فيديو)

اخبار البرامج
2024-01-19 | 16:23
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أجمل الذكريات... بماذا كان ينصح &quot;ملك الهوارة&quot; أبناءه الشبان بعد الانفصال؟ (فيديو)
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أجمل الذكريات... بماذا كان ينصح "ملك الهوارة" أبناءه الشبان بعد الانفصال؟ (فيديو)

أطلّ شقيقا الياس، عصام ورافاييل مرعب، وهم أطفال "ملك الهوارة" الراحل ألان مرعب، ضمن حلقة The Stage الّتي بُثت عبر شاشة الـLBCI ليل الجمعة، حيث تحدثوا عن ذكرياتهم الجميلة مع والدهم.
 
واستذكر عصام ورافييل، وهو الأصغر بين أشقائه، ذكرياتهما القديمة مع ألان مرعب.
 
وتحدث كلّ منهما عن أمور معيّنة، إذ شارك رافاييل مع الجمهور نصائح والده عن التفاح وقال: "كان كتير يحب التفاح. كلّ ما تكون كبيرة وشكلها حلو ولونها فاقع، خاصةً التفاح الأحمر، كلّما أحبها أكثر".
 
وأضاف: "كان يحب تلميع التفاح واستخدامها مثل الديكور".
 
أما بالنسبة لعصام فسألته الإعلامية كارلا حداد عن الأمور الّتي كان ينصحها به والده عند الانفصال عن حبيباته السابقات، وقال: "كان يقلي تعا معي لعرّفك على أحلى بنت".
 
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا.

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