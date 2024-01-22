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في "Researcher قصّة كبيرة" بموسم جديد ابتداءً من غدٍ الثلاثاء على الـ"LBCI"... مخترع لبناني يستدعيه البيت الأبيض لهذه الأسباب وجائحة صامتة تُهدّد الناس ​

اخبار البرامج
2024-01-22 | 07:51
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في &quot;Researcher قصّة كبيرة&quot; بموسم جديد ابتداءً من غدٍ الثلاثاء على الـ&quot;LBCI&quot;... مخترع لبناني يستدعيه البيت الأبيض لهذه الأسباب وجائحة صامتة تُهدّد الناس ​
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في "Researcher قصّة كبيرة" بموسم جديد ابتداءً من غدٍ الثلاثاء على الـ"LBCI"... مخترع لبناني يستدعيه البيت الأبيض لهذه الأسباب وجائحة صامتة تُهدّد الناس ​

في "Researcher قصّة كبيرة" بموسم جديد ابتداءً من غدٍ الثلاثاء على الـ"LBCI"

مخترع لبناني يستدعيه البيت الأبيض لهذه الأسباب وجائحة صامتة تُهدّد الناس

"Researcher قصّة كبيرة" عنوان الموسم الجديد من برنامج الأبحاث والاكتشافات في شتّى المجالات العلميّة، والذي تنطلق أولى حلقاته ابتداءً من غدٍ الثلاثاء على الـ"LBCI"، فكرة وتقديم الدكتور عماد بو حمد بالإشتراك مع ماريز فرزلي.

فقرات جديدة أُضيفت على البرنامج الذي يهدف للإضاءة على آخر الأبحاث العلميّة والطبيّة ودور لبنان وكوادره العلميّة وجيل الشباب ومستقبلهم الواعد في هذا المجال، ضمن طابع تثقيفي مُبسّط وبنكهة ترفيهيّة مُحبّبة للجمهور.

ضمن فقرة "شو بتعرف"، يتنافس فريقان مؤلّفان من طلاّب جامعيّين في المسابقة الأسبوعيّة للبرنامج للفوز بالجائزة الماليّة، وللجمهور حصّة في المُشاركة في إطار لعبة تنافسيّة وجوائز من خلال المُشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للـ"LBCI".

في فقرة "علمي علمك" قصّة مُلهمة عن حياة باحث لبناني وصلت اكتشافاته في مجالات علميّة مُختلفة الى العالميّة، وتتضمّن الفقرة نقاش ومعلومات عن هذه الإكتشافات.

ضيفة الحلقة الأولى رئيسة قسم الأمراض الجرثوميّة وبرنامج مُكافحة العدوى في الـ"AUH" الدكتورة سهى كنج شرارة تُحذّر من الإفراط في تناول المُضادات الحيويّة لأنّها تؤدّي للموت المُحتّم، وتكشف عن آخر الأبحاث للحدّ من فعاليّة الجائحة الصامتة التي تجتاح العالم، بسبب الإفراط في استخدام مُضادات الميكروبات وجعلها أقل فعاليّة.

وستكشف الحلقة أيضاً عن سبب استدعاء البيت الأبيض الأميركي للمُخترع اللبناني فاضل أديب، الذي يشغل منصب مُؤسّس ومدير المجموعة البحثيّة المُتخصّصة بالإشارات الحركيّة في مُختبر ماساتشوستس للتكنولوجيا الإعلامي، الأوّل عالمياً. وسيتحدّث أديب عن إمكانيّة العودة الى وطنه الأمّ لبنان، وعن دور الشخصيّات الخارقة الخرافيّة في الأفلام كهاري بوتر وسوبرمان في المساهمة بتحويل أحلامه الى حقيقة.

في فقرة "بصمة"، يضيئ البرنامج على السيرتين الذاتية والمهنية لأسماء لبنانيّة لمعت في مجالات متعدّدة من الصناعة الى الإقتصاد والإعلانات والمال والأعمال والابتكارات...

وفي الفقرة الرابعة والأخيرة من البرنامج بعنوان "وكمان موهوب"، إطلالة لشخصيّات بارعة في مهنتها في مجالات متعدّدة كالطب والهندسة والصيدلة وإدارة الأعمال وغيرها....لتكشف هذه الشخصيّات عن مواهب فنية إستثنائية سواء في عالم الغناء أو العزف أو الرقص، وستستضيف الحلقة الأولى محمد نعيم مهندس كهرباء وكمومبيوتر، وهو موهوب في الغناء.

"Researcher قصّة كبيرة" ابتداءً من هذا الثلاثاء وكلّ ثلاثاء الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت لبنان، إنتاج "الجامعة الأميركية في بيروت " كلية سليمان عليان لإدارة الأعمال بالجامعة، تنفيذ إنتاج الـ"LBCI" ويُعرض البرنامج أيضاً على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة، كما وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجامعة.


 

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