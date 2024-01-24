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عاشت علاقة مساكنة مع رجل وحملت منه... هل تركته عندما اكتشفت أنه متزوج؟ (فيديو)

اخبار البرامج
2024-01-24 | 14:56
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عاشت علاقة مساكنة مع رجل وحملت منه... هل تركته عندما اكتشفت أنه متزوج؟ (فيديو)
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عاشت علاقة مساكنة مع رجل وحملت منه... هل تركته عندما اكتشفت أنه متزوج؟ (فيديو)

عاشت علاقة مساكنة مع رجل وحملت منه... هل تركته عندما اكتشفت أنه متزوج؟ (فيديو)

حلّت سحر ضيفة مع الاعلامي مالك مكتبي في برنامج "أحمر بالخط العريض" لتُخبر عن حملها من رجل عاشت معه لمدة 4 سنوات من دون زواج.

وتحدثت عن رفض أهلها لهذه المساكنة خصوصاً وأنها درزية، وهو من الطائفة الشيعية.

وعندما فكرت الشابة في إجهاض الجنين، منعها عشيقها وأجبرها على الاستمرار بالحمل، معتبراً أنها والطفل من مسؤوليته.

وأخبرت سحر أنها اكتشفت زواجه من خلال رسائل نصية كان يتلقاها من زوجته، ورجّحت أن سبب عدم عرضه عليها الزواج هو زوجته التي تصرف عليه.

لكنها لم تبتعد عنه لأنها تحبه، وتحدّت الجميع من أجله، ولا زالت تطالبه بالزواج من أجل ابنتها التي لم تولد بعد.

لمشاهدة الحلقة الكاملة، اضغطوا هنا.

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