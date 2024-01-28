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يوسف الخال يكشف عن ماضي والده الراحل: "كان متزوجاً من امراة أخرى"... وكيف وصف طفولته في غيابه؟ (فيديو)

اخبار البرامج
2024-01-28 | 16:54
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يوسف الخال يكشف عن ماضي والده الراحل: &quot;كان متزوجاً من امراة أخرى&quot;... وكيف وصف طفولته في غيابه؟ (فيديو)
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يوسف الخال يكشف عن ماضي والده الراحل: "كان متزوجاً من امراة أخرى"... وكيف وصف طفولته في غيابه؟ (فيديو)

أطلّ الممثل اللبناني يوسف الخال ضمن حلقة مميزة من برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب عبر شاشة الـLBCI، حيث تحدثا عن ثلاث فقرات أساسية من حياته: الماضي، الحاضر والمستقبل.
 
في فقرة الماضي، عادت الإعلامية راغدة شهلوب في الزمن حيث فتحت ملفات العائلة وتأقلم يوسف مع نشأته دون والده.
 
بدايةً، قال الممثل اللبناني، البالغ من العمر 46 عاما، إنه عاش طفولة صعبة وفقد والده عندما كان يبلغ من العمر 9 أعوام، الأمر الّذي جعل كلّ الاهتمام يصبّ عليه.
 
وكشف أن فارق السنّ بينه وبين والده الراحل يصل إلى 60 عاما.
 
وفي هذا السياق، عوضت والدته مها بيرقدار غياب الأب بشكل جبار. واعتبرها يوسف "مجنونة" في المعنى الفني والإبداع، وذلك لأن عقلها كان منفتحاً وهذا الانفتاح جعله يكون مرتاحا.
 
وأضاف: "شعرت بنقص والدي عندما أنجبتُ ابنتي (نيكول). حينها أصبحت أباً بالفطرة وليس بالخبرة. الطبيعة تجعلني أتصرف بشكل طبيعي. وكنت أتأثر عاطفياً بسبب هذا الجرح الدائم وهو فقدان والدي".
 
أما عن يوسف الخال الوالد، فهو سوري-لبناني ومن مواليد 1917. ونال الهوية اللبنانية أما والدته فهي من الشام.
 
وكان والد الممثل اللبناني متزوجا من قبل من هيلين الخال، وهي أميركية لبنانية وعاش في الولايات المتحدة الأميركية وكانت للمصادفة أنها رسامة وفنانة أيضاً فرحل في الأربيعنات وعاش في أميركا لفترة. ولديه منها طارق وجواد وكلهم فارقوا الحياة.
 
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا.

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