كيف وصف يوسف الخال زواجه من نيكول سابا؟... وهذا ما قاله عن الغيرة الزوجية (فيديو)

في حديث انتظره الجماهير، تكلّم الممثل اللبناني يوسف الخال، الّذي حلّ ضيفاً ليل الأحد على الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "زمن" عبر شاشة الـLBCI، عن الحاضر في حياته وبخاصةٍ زوجته نيكول سابا.

وفي التفاصيل، قال يوسف الخال إنه متزوجاً من الفنانة اللبنانية نيكول سابا لـ12 عاما، واصفاً هذه التجربة بكلمة "زمن".

وسألت الإعلامية ضيفها عن السبب وراء فشل الأزواج في الوسط الفني، فأجابها بالقول إن معظم النجوم يتعارفون خلال فترة سريعة ولهذا السبب تُفقد أُسس العلاقة وتكون نشأتها سريعة الأمر الّذي يُعتبر غير صحي.

وأَضاف: "يجب أن يتم استيعاب تغييرات الحياة والطبيعة البشرية من الطرفين".

وفي السياق عينه، أكّد يوسف الخال أن مفهوم "الغيرة" قد تم محوه من علاقته مع زوجته، وأن لديه نوعاً من الفرح عندما تتألق نيكول في مسيرتها الفنية. وقال: "نحن واحد وبالتالي فأنا الداعم الأول لها والعكس صحيح".