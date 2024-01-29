يوسف الخال عن المشاهد الحميمة في التمثيل: "أنا لست ضدّ... ولكن!"

أوضح الممثل اللبناني يوسف الخال أن حال التلفزيون اللبناني لا يمكن أن يتمثل بالتلفزيونات الأجنبية، حيث تكلّم عن الحريات وحدودها لدى مجتماعتنا.

وقال يوسف الخال ضمن برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب ليل الأحد عبر شاشة الـLBCI "إن هناك دائماً حدود للهجات أو الكلمات النابية أو العنصرية الّتي تمرّ على المشاهدين... هذه ليست حرية بل قلّة أخلاق وأصبح هناك تخطي لهذه الحواجز".

وسألت الإعلامية راغدة شلهوب عن التحرر في التمثيل وبخاصةٍ في ما يخصّ مشاهد الحبّ فردّ يوسف الخال بالقول: "الدول الأجنبية لا تُشبههنا في التفكير ولا يمكن القول أننا نريد أن نصبح مثلهم".

وأَضاف: "لا تزال هذه الأمور تخدش تقاليدنا ومبدأ العائلة والحياة لدى مجتمعاتنا وأتمنى أن لا تُصبح مُباحة لهذه الدرجة".

كما كشف أنه شخصياً ممكن أن يتجرّأ في مشاهد الحبّ وقال: "أنا أستحي أن أفعل ذلك ولكنني لست ضدّ مشاهد الجرأة بل ضدّ العري بالكامل".