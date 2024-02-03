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"نجوى كرم سيدة لا تتكرر ويا ميريام خففي غرور"... محمد اسكندر: أنا من أهل بيت الرئيس بري وكل حدا اسمو شربل بحبو! (فيديو)
اخبار البرامج
2024-02-03 | 15:00
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"نجوى كرم سيدة لا تتكرر ويا ميريام خففي غرور"... محمد اسكندر: أنا من أهل بيت الرئيس بري وكل حدا اسمو شربل بحبو! (فيديو)
"نجوى كرم سيدة لا تتكرر ويا ميريام خففي غرور"... محمد اسكندر: أنا من أهل بيت الرئيس بري وكل حدا اسمو شربل بحبو! (فيديو)
حل الفنان محمد اسكندر ضيفا في برنامج المجهول مع الاعلامي رودولف هلال على شاشة الـLBCI، حيث تحدث عن أمور متنوعة من الفن الى السياسة.
وأعرب اسكندر عن رغبته الكبيرة في زيارة المملكة العربية السعودية، وقال: "لدي عتب على مهرجانات السعودية، لماذا لم تتم دعوتي للمهرجان على الرغم من أن لدي جمهور كبير في السعودية"، مشددا على أن "لا أريد أن تتم محاسبتي على أنني شيعيّ بل على فني".
واعتبر محمد اسكندر أن المخرج "شربل خليل متطاول، ولا مشكلة لدي معه وما يجمعنا هو لبنانيتنا... كل حدا اسمو شربل بحبو".
وعن شمس الأغنية قال اسكندر: "نجوى كرم سيدة لا تتكرر وهي انسانة كالسيف وتعرف الوفاء والأصول، "أنا عندي نجوى مطرح ما بتدعس بتشرّف"، وكل أغانيها رائعة".
ولفت اسكندر الى أن "الفنان وديع الشيخ منذ بداياته كان متأثرا بي وهو تربى في الشارع نفسه الذي نعيش فيه، وهو "رجال" ولكنه شرس وفوضجي، وطلبت منه تخفيف الفوضى، وهو تمكن من فرض لون معيّن وحقق نجاحات هائلة".
أما عن الفنانة ميريام فارس فقال: "ميريام فارس لديها لون معيّن وهي ناجحة فيه و"مهضومة" ولكن أنصحها بتخفيف الغرور، واسم السيدة فيروز لا يمكن أن يجتمع مع اسم ميريام فارس، والمكان الذي تدوسه فيروز لا أحد يدوسه: "يا ميريام خففي غرور"".
وفي سياق متصل قال: "لو كانت ابنتي تريد أن تكون فنانة فلا أعرف اذا كنت سأوافق، ولست مع الفكرة كثيرا لأنها ستتعرض لصعوبات كثيرة ولا أريدها أن تتوجع، والفن فيه مطبات كثيرة والنجومية ثمنها باهظ جدا ".
أما على صعيد الوطن والسياسة، فرأى محمد اسكندر أن "علينا أن نحب بعضنا كلبنانيين، واسم ميشال عون أكبر من الكرسي وأكبر من اللقب وأنا أحبه"، مضيفا: "لا يمكن السكوت عن الخطأ وأنا أرضي قناعاتي ولم أركض يوما لأرضي زعيم".
وتابع: "هنيئا لقلوبنا كلبنانيين وهنيئا للبنان لأن لدينا شخص كدولة الرئيس نبيه بري وهو يهدّئ الوضع بالرغم من كل الظروف وقلبه منفتح للجميع وأهل بيت الرئيس بري يعتبرونني واحدا منهم".
وأضاف: "الشعب اللبناني لا يحب بعضه وليس طموحي أن أصبح رجل سياسة ولكن اذا طلب مني الرئيس بري ذلك فسأفعل".
وكشف اسكندر أن "معلوماتي تقول إن الحرب لن تحصل الا اذا اسرائيل خاطرت واتخذت القرار، والأمور ستبقى كما هي على شكل استنزاف".
وأشار الى أن "جبران باسيل ليس عدوي ولكن لدي عتب عليه لأن جماعته في كندا حاربوني واتهموني بوجود سلاح في حقائبي في المطار، كما اتهموني بأن أموالي تعود لتمويل حزب الله وخضعت للتحقيق... وأقول لجمهوره "خلونا لبنانيين منحب بعضنا"".
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تتكرر
ميريام
غرور"...
اسكندر:
الرئيس
بحبو!
(فيديو)
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