لماذا سُجن أبو سليم في بداياته؟... وما كشفه عن الممثل فادي ابراهيم للمرة الاولى محزن!

اسماعيل أحمد يكشف عن حادثة عقب شجار في مباراة حادة: "سبلي أمي وبيّ وديني"

اسماعيل أحمد يكشف عن حادثة عقب شجار في مباراة حادة: "سبلي أمي وبيّ وديني"

"قطعوا رأس أمي وأهدوه لجدتي واغتُصبت عندما كان عمري 17"... جميلة تحولت من بائعة هوى الى قوادة: أنا شريفة وتبت! (فيديو)