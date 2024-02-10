اسماعيل أحمد يكشف عن حادثة عقب شجار في مباراة حادة: "سبلي أمي وبيّ وديني"

استضاف الإعلامي رودولف هلال في هذه الحلقة من "المجهول" ليل السبت عبر شاشة الـLBCI نجم كرة السلة اللبنانية والعربية اسماعيل أحمد، حيث تحدث عن بعض المشاكل والخفايا في عالم كرة السلة.

وفي حديث عن "الروح الرياضية" في ما يخصّ كرة السلة، تحدّث اسماعيل أحمد عن خبرته في لبنان ومدتها 27 عاما، حيث أخبر عن حادثة تعرّض له مع أحد المشجعين.

وأخبر عن المشكلة الشهيرة الّتي حدثت مع جمهور الحكمة مسبقاً، عندما تلقى رسائل كراهية من أحد المشجعين شتم فيها والدة ووالد ودين اللاعب العربي.

وقال: "في هذه الحالة تكلمت مع المحامية وصارحتها بما يحصل ولكنه كان يتمادى في الامور الشخصية. تقدمت ببلاغ ضد الشاب وقُبض عليه ولكن اتضح أنه فتى في سنّ المراهقة وأخليت سبيله بعد مواجهته برفقة والديه".

وأوصى اسماعيل أحمد بالمحافظة على الروح الرياضية عند مشاهدة المباريات بين الجمهور.