اسماعيل أحمد: "اتهموني إني سبّيت المسيح"... وما قصة فيفي عبده؟

خلال حضوره في حلقة "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال، كشف نجم كرة السلة اللبنانية والعربية اسماعيل أحمد أنه اتّهم بشتم المسيح.

وطُرح موضوع مناداة اللاعب الشهير من قبل مشجعي الفرق الأخرى فـ"فيفي عبده"، فكشف اسماعيل أحمد أن القاسم المشترك بينه وبين النجمة المصرية هو أنهما محبوبين وأنه "يرقص هؤلاء الأشخاص في الملعب". وبالتالي فهو لا يتأثر عند مناداته بذلك.

وفي التفاصيل، سأل مقدم البرنامج ضيفه عن "أكثر موقف لم ينساه في الملعب وتوتر فيه من كلمة أو موقف"، فردّ الأخير قائلاً: "في الوقت الّذي اندلع فيه الشجار في مباراة الحكمة وعندما تلقيت ضربة قوية على ظهري، لم أرد أن تخرج الأمور عن السيطرة ولكن لا يُمسح بإهانتي أو عدم احترامي."

وأضاف: "هذا الأمر تكرر في زحلة أيضاً خلال شجار واتُهمت بأنني شتمت المسيح. ويُعتبر كُفر في الديانة الإسلامية عندما لا تعترف بالأنبياء أو الست مريم أو عيسى، وخروج من الدين في الإسلام".

وأوضح أن السبب وراء الشائعة هو إطالة منظومة فريق الرياضي بأكمله ولكنني كنت مُستهدفاً لأن الشجار كان موجهاً نحوي.