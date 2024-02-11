الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"كانت لي علاقات عاطفية خيالية" ومن هو "أحمد المصري"... جوانب استثنائية من حياة أمل عرفة لم تعرفوها من قبل!

اخبار البرامج
2024-02-11 | 16:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;كانت لي علاقات عاطفية خيالية&quot; ومن هو &quot;أحمد المصري&quot;... جوانب استثنائية من حياة أمل عرفة لم تعرفوها من قبل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"كانت لي علاقات عاطفية خيالية" ومن هو "أحمد المصري"... جوانب استثنائية من حياة أمل عرفة لم تعرفوها من قبل!

"كانت لي علاقات عاطفية خيالية" ومن هو "أحمد المصري"... جوانب استثنائية من حياة أمل عرفة لم تعرفوها من قبل!

استضافت الإعلامية راغدة شلهوب في هذه الحلقة من برنامج "زمن" الممثلة أمل عرفة عبر شاشة الـLBCI للحديث عن مراحل استثنائية طبعت زمن الأخيرة.

وافتتحت عرفة الحلقة بحديث مميز عن طفولتها الشقية، حيث كان محيطها يناديها بـ"حسن صبي" خصوصًا مع قصّة شعرها القصيرة، إذ كانت والدتها حريصة دائمًا على تصفيفه بشكل يشبه تسريحة الفتيان، ما جعل مسألة الشعر الطويل حلمًا لأمل الصغيرة.

وكانت عرفة لا تجيد ولا تحب العلاقات العاطفية الواقعية بل فضّلت العلاقات الخيالية، وفي حادثة طريفة من نوعها، أخبرت الممثلة القديرة عن "أحمد المصري" الخيالي، حيث اعتاد أهلها اصطحابها مع إخوتها كل نهار جمعة إلى مطعم لم تكن أمل تحبه كثيرًا لأنها كانت تشعر بالملل هناك، فقررت ذات مرة الدخول إلى غرفة المكالمات ومثّلت أنها تتصل بأحمد، الشخصية الخيالية، عبر الهاتف.

وأثناء تمثيلها المونولوغ، سمعت عرفة أحد الموظفين يناديها ليسألها إذا كانت بخير، لأنها كانت تبكي وتتحدث باللهجة المصرية، وكانت تقول لأحمد: "تسيبني يا احمد؟ ما تسيبنيش يا احمد!"، وكان الموقف محرجًا حينها بامتياز.

وعن رأي أهلها بالعلاقات الغرامية والحب، أخبرت عرفة عن صفعة قوية تلقتها من والدتها عندما حفرت مرة باستخدام الدبوس حرفًا من اسم ابن الجيران الذي كانت تحبه بصمت حينها.

وفي سياق الحلقة، سألها الناقد الفني "محمد حجازي" عن سبب إهمالها الغناء ملقيًا اللوم على التمثيل، فوافقته عرفة الرأي موضحة أن الغناء بحاجة إلى مساحة خاصة له، وهي أعطت وقتها ونشاطها للتمثيل حتى ولو كان على حساب موهبتها الغنائية.

وأكملت عرفة حديثها معبرة عن رضاها على الحاضر وامتنانها به، وعن خبر اعتزالها التمثيل الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي عام 2019، أوضحت الأخيرة أنها كانت مجرد إشاعة ولكنها لم تخفِ طموحها بالوصول إلى اللحظة التي لا تُجبر فيها على العمل بسبيل العيش والحصول على الراحة بعد مسيرة طويلة، خصوصًا أنه عندما ارتفعت أجور الممثلين السوريين عمومًا كانت مشغولة بتربية أولادها وعندما عادت إلى الساحة الفنية ساءت الأوضاع في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، شرحت عرفة أنها لا تمتلك أي مشاريع خاصة غير التمثيل ما يعني أنه بحال غابت وارتاحت مثلا لمدة تتراوح بين الستة أشهر أو السنة، فهي مجبرة على العودة إلى العمل والقبول بأي دور كي تستطيع العيش، إذ أن رفاهية اسمها المعنوية لا تمت بصلة إلى واقعها المادي.

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

آخر الأخبار

فنّ

اخبار البرامج

علاقات

عاطفية

خيالية"

"أحمد

المصري"...

جوانب

استثنائية

تعرفوها

LBCI التالي
هذا الحدث غيّرها جذرياً ولهذا السبب رفضت المشاركة بباب الحارة... تصريحات جريئة كشفتها أمل عرفة في زمن!
اسماعيل أحمد: "اتهموني إني سبّيت المسيح"... وما قصة فيفي عبده؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2023-12-23

دموع أليكو داوود كانت أقوى منه: "شعرت أن نصفي يرحل... كانت أبشع لحظات حياتي"!

LBCI
اخبار البرامج
2023-12-23

"حياة من مشاهد مدرسية"... قصة للتاريخ مجبولة بالفرح والنجاح والمرض والقوة: قصة غبريال يمين كما لم تسمعوها من قبل! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-12-17

بعد فسخ علاقتها بشاب مصري... ثمانينية تريد "رجلاً جديداً" وهذه تطورات حياتها العاطفية

LBCI
فنّ
2023-11-16

هل انفصلت "الباربي" المصرية هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
16:37

هذا الحدث غيّرها جذرياً ولهذا السبب رفضت المشاركة بباب الحارة... تصريحات جريئة كشفتها أمل عرفة في زمن!

LBCI
اخبار البرامج
2024-02-10

اسماعيل أحمد: "اتهموني إني سبّيت المسيح"... وما قصة فيفي عبده؟

LBCI
اخبار البرامج
2024-02-10

اسماعيل أحمد يكشف عن حادثة عقب شجار في مباراة حادة: "سبلي أمي وبيّ وديني"

LBCI
اخبار البرامج
2024-02-09

لماذا سُجن أبو سليم في بداياته؟... وما كشفه عن الممثل فادي ابراهيم للمرة الاولى محزن!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:16

كان يتبول ويتغوط ويستمني علناً أثناء غناء النشيد الوطني... وفاة أحد أكثر الفنانين إثارة للجدل في العالم!

LBCI
أخبار دولية
13:19

قتلى بقنبلة على مخيم للنازحين في الكونغو الديمقراطية

LBCI
أخبار لبنان
08:11

الحريري: "بشوفكن بـ ١٤ شباط"

LBCI
منوعات
09:29

بعد انتحار شيف BBC الشهير راسل نورمان... الحقيقة ظهرت: لهذا السبب شنق نفسه!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سد النهضة والمفاوضات المقفلة.. لماذا لا تلجأ مصر للقانون الدولي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ما الذي أعاد الصومال الى الواجهة السياسية الدولية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في قرى العرقوب... وأبناؤها الصامدون يسألون عن السياسيين والدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

أين يذهب نازحو رفح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

عملية اليد الذهبية على وقع صرخات الفلسطينيين في رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الرئيس الحريري في بيروت بالـ look الجديد...فهل يكون مقدمة لانطلاقة سياسية جديدة؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 12-02-2024

LBCI
آخر الأخبار
09:33

التحكم المروري: احتراق مركبة على اوتوستراد الجية باتجاه الرميلة والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة (صورة وفيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

الحريري وصل مساء أمس الى بيروت... ماذا عن نشاطه؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان

LBCI
حال الطقس
01:35

الأمطار والثلوج عائدة اعتباراً من الأربعاء...

LBCI
خبر عاجل
23:32

إسرائيل تعلن الإفراج عن رهينتين خلال عملية في رفح

LBCI
خبر عاجل
00:32

وزارة الصحة في حكومة حماس: مقتل نحو مئة شخص في عملية إسرائيلية ليلًا في رفح

LBCI
خبر عاجل
03:03

القوات المسلحة اليمنية: إستهدفنا سفينة "ستار أيرس Star Iris" الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة

LBCI
آخر الأخبار
00:27

المتحدث العسكري الإسرائيلي: قوات من الشاباك وكوماندوس الجيش والبحرية واليمام نفذت عملية معقدة وحررت الرهينتين

LBCI
أخبار لبنان
02:04

إرتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
فنّ
06:31

مهرجان "الزمن الجميل" يزور فادي إبراهيم في المستشفى... صور مبهجة مع الدرع التكريمي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More