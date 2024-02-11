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"كانت لي علاقات عاطفية خيالية" ومن هو "أحمد المصري"... جوانب استثنائية من حياة أمل عرفة لم تعرفوها من قبل!
اخبار البرامج
2024-02-11 | 16:26
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"كانت لي علاقات عاطفية خيالية" ومن هو "أحمد المصري"... جوانب استثنائية من حياة أمل عرفة لم تعرفوها من قبل!
"كانت لي علاقات عاطفية خيالية" ومن هو "أحمد المصري"... جوانب استثنائية من حياة أمل عرفة لم تعرفوها من قبل!
استضافت الإعلامية راغدة شلهوب في هذه الحلقة من برنامج "زمن" الممثلة أمل عرفة عبر شاشة الـLBCI للحديث عن مراحل استثنائية طبعت زمن الأخيرة.
وافتتحت عرفة الحلقة بحديث مميز عن طفولتها الشقية، حيث كان محيطها يناديها بـ"حسن صبي" خصوصًا مع قصّة شعرها القصيرة، إذ كانت والدتها حريصة دائمًا على تصفيفه بشكل يشبه تسريحة الفتيان، ما جعل مسألة الشعر الطويل حلمًا لأمل الصغيرة.
وكانت عرفة لا تجيد ولا تحب العلاقات العاطفية الواقعية بل فضّلت العلاقات الخيالية، وفي حادثة طريفة من نوعها، أخبرت الممثلة القديرة عن "أحمد المصري" الخيالي، حيث اعتاد أهلها اصطحابها مع إخوتها كل نهار جمعة إلى مطعم لم تكن أمل تحبه كثيرًا لأنها كانت تشعر بالملل هناك، فقررت ذات مرة الدخول إلى غرفة المكالمات ومثّلت أنها تتصل بأحمد، الشخصية الخيالية، عبر الهاتف.
وأثناء تمثيلها المونولوغ، سمعت عرفة أحد الموظفين يناديها ليسألها إذا كانت بخير، لأنها كانت تبكي وتتحدث باللهجة المصرية، وكانت تقول لأحمد: "تسيبني يا احمد؟ ما تسيبنيش يا احمد!"، وكان الموقف محرجًا حينها بامتياز.
وعن رأي أهلها بالعلاقات الغرامية والحب، أخبرت عرفة عن صفعة قوية تلقتها من والدتها عندما حفرت مرة باستخدام الدبوس حرفًا من اسم ابن الجيران الذي كانت تحبه بصمت حينها.
وفي سياق الحلقة، سألها الناقد الفني "محمد حجازي" عن سبب إهمالها الغناء ملقيًا اللوم على التمثيل، فوافقته عرفة الرأي موضحة أن الغناء بحاجة إلى مساحة خاصة له، وهي أعطت وقتها ونشاطها للتمثيل حتى ولو كان على حساب موهبتها الغنائية.
وأكملت عرفة حديثها معبرة عن رضاها على الحاضر وامتنانها به، وعن خبر اعتزالها التمثيل الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي عام 2019، أوضحت الأخيرة أنها كانت مجرد إشاعة ولكنها لم تخفِ طموحها بالوصول إلى اللحظة التي لا تُجبر فيها على العمل بسبيل العيش والحصول على الراحة بعد مسيرة طويلة، خصوصًا أنه عندما ارتفعت أجور الممثلين السوريين عمومًا كانت مشغولة بتربية أولادها وعندما عادت إلى الساحة الفنية ساءت الأوضاع في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، شرحت عرفة أنها لا تمتلك أي مشاريع خاصة غير التمثيل ما يعني أنه بحال غابت وارتاحت مثلا لمدة تتراوح بين الستة أشهر أو السنة، فهي مجبرة على العودة إلى العمل والقبول بأي دور كي تستطيع العيش، إذ أن رفاهية اسمها المعنوية لا تمت بصلة إلى واقعها المادي.
لمشاهدة الحلقة كاملة،
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علاقات
عاطفية
خيالية"
"أحمد
المصري"...
جوانب
استثنائية
تعرفوها
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